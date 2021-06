La plus grande cargaison de vaccins Covid-19, 2 millions de doses, devrait arriver à Téhéran

Le porte-parole de l’IRCS, Mohammad-Hassan Ghossian, a annoncé jeudi que deux millions de tirs de Covid-19 arriveraient en Iran le même jour, mais n’a pas précisé leur source. Il a déclaré qu’ils seraient remis aux responsables du ministère iranien de la Santé et de l’Éducation médicale.

Il s’agit du quatrième envoi organisé par l’IRCS, livrant des vaccins vitaux à l’Iran, un pays qui a perpétuellement lutté pour contenir le virus. Selon l’agence de presse semi-officielle iranienne Mehr, les trois livraisons précédentes de l’IRCS comprennent 2,4 millions de prises de vue au total. Ghossian a déclaré qu’on espérait que l’IRCS pourrait continuer à servir et à protéger le noble peuple iranien pendant la pandémie.

Mehr déclare qu’à ce jour, l’Iran a administré une seule injection de Covid-19 à 4 364 228 personnes alors que seuls 878 694 citoyens ont reçu les deux doses. Téhéran a encore un long chemin à parcourir pour vacciner ses 82 millions d’habitants contre le virus.

L’Iran a reçu et utilisé des vaccins de diverses sources, notamment AstraZeneca, Spoutnik et Sinopharm. Le 7 juin, Alireza Naji, directeur du Centre iranien de recherche en virologie et membre du comité scientifique de Covid, a dénoncé des fournisseurs chinois et russes pour ne pas avoir honoré leurs engagements de livrer des vaccins.

Dimanche, l’Iran a approuvé l’un de ses vaccins développés localement. Il a été rapporté que le pays a déjà fabriqué 3 millions de doses de COVIran Barekat.

