La plus grande calotte glaciaire du monde risque de fondre et menace de faire monter le niveau de la mer

La vaste calotte glaciaire de l’Antarctique oriental, qui a à peu près la taille des États-Unis, était autrefois considérée comme moins vulnérable au changement climatique que les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental – où plusieurs glaciers ont rapidement perdu de la glace car ils sont sapés par l’océan chaud l’eau. Au cours des dernières années, cependant, des recherches ont commencé à émerger pour contester ce point de vue.

Les scientifiques disent que la fenêtre pour protéger la plus grande calotte glaciaire du monde d’un rétrécissement significatif se rétrécit, avec de nouvelles prédictions troublantes selon lesquelles elle a le potentiel de déclencher une élévation du niveau de la mer jusqu’à 16½ pieds à long terme si les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre ne sont pas atteints.

La dernière étude, publiée dans la revue Nature, a combiné des découvertes récentes sur les vulnérabilités potentielles du substratum rocheux et de la topographie sous-marine – en particulier dans les zones où les glaciers interagissent avec l’eau chaude – avec une analyse des périodes chaudes du passé de la Terre.

L’équipe de chercheurs d’Australie, de Grande-Bretagne, de France et des États-Unis a découvert que si l’augmentation de la température mondiale est inférieure à la limite supérieure fixée par l’accord de Paris sur le climat de 2015 – 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels – cela devrait signifier que la calotte glaciaire ajoute moins de la moitié un mètre (1,6 pieds) au niveau de la mer d’ici l’an 2500. Toute augmentation au-dessus de cette température a le potentiel d’élever le niveau de la mer jusqu’à 5 mètres (16,4 pieds) sur la même période.

“Les choix que nous faisons aujourd’hui en termes de réduction des émissions vont se mettre en place, que l’Antarctique de l’Est reste en grande partie inactif sous la forme d’une très grande calotte glaciaire, ou si nous commençons à mettre en mouvement des changements imparables qui vont ajouter à le problème de l’élévation du niveau de la mer auquel nous sommes déjà confrontés », a déclaré Nerilie Abram, climatologue à l’Université nationale australienne et co-auteur de l’étude, dans une interview.

Plus tôt cette année, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que l’objectif le plus ambitieux énoncé dans l’accord de Paris – limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels – est “en vie”.

Les chercheurs ont déclaré que les preuves des sédiments du fond marin autour de l’Antarctique oriental indiquent qu’une partie de la calotte glaciaire s’est effondrée et a contribué à l’augmentation du niveau de la mer de plusieurs mètres au milieu du Pliocène, il y a environ 3 millions d’années, lorsque les températures étaient supérieures d’environ 2 à 4 degrés Celsius. que maintenant. Il y a environ 400 000 ans, il est prouvé qu’une partie de la calotte glaciaire s’est retirée de plus de 400 milles à l’intérieur des terres, à une époque où il faisait 1 à 2 degrés Celsius de plus qu’actuellement.