La plus grande année de tous les temps pour le piratage de crypto – avec la Corée du Nord comme coupable présumé | Actualités scientifiques et techniques

2022 a été la plus grande année jamais enregistrée pour le piratage de crypto-monnaie, avec plus de 3,2 milliards de livres sterling volés dans le monde, selon de nouvelles recherches.

Le seul mois d’octobre a vu 629 millions de livres sterling prélevés – le plus enregistré en un seul mois.

Cela a aidé l’année globale à éclipser le précédent record de 2,7 milliards de livres sterling de 2021, bien que le nombre total de piratages ait légèrement diminué.

Le rapport annuel de Chainalysis, une société d’analyse de chaînes de blocs qui voit ses données utilisées par les gouvernements, les banques et les entreprises du monde entier, indique que l’activité était en grande partie motivée par des pirates basés dans Corée du Nord.

Kim Jong Un régime a été accusé à plusieurs reprises de pirater des crypto-monnaies pour gagner de l’argent et échapper aux sanctions internationalesmême en utilisant des actifs numériques volés pour financer son programme de missiles.

En 2022, Chainalysis affirme que des pirates informatiques associés à Pyongyang – notamment le syndicat criminel Lazarus Group – ont volé environ 1,4 milliard de livres sterling d’actifs de crypto-monnaie, battant leur propre record.

Des chercheurs ont précédemment lié le groupe au régimebien qu’on ne sache pas s’il fait partie des propres opérations du gouvernement ou s’il s’agit d’un recrutement externe.

La quantité de crypto qui aurait été volée dépasse largement les exportations annuelles totales de la Corée du Nord, que les derniers chiffres de l’Observatoire de la complexité économique évaluent à 115 millions de livres sterling pour 2020.

“Il n’est pas exagéré de dire que le piratage de crypto-monnaie représente une part importante de l’économie nationale”, a déclaré Chainalysis.

Où l’argent a-t-il été volé ?

Les plus grandes victimes des piratages cryptographiques en 2022 se trouvaient dans les protocoles de financement décentralisés, c’est-à-dire essentiellement lorsque les investisseurs éliminent l’intermédiaire – comme une banque ou une bourse – et transfèrent des fonds directement entre les portefeuilles numériques.

Il devient de plus en plus populaire car il est considéré comme plus transparent, ce que les gens accordent plus de valeur à suivre l’effondrement de la principale plateforme de cryptographie FTX.

Mais selon Chainalysis, ces soi-disant protocoles DeFi représentaient 82,1% des cryptos volées par des pirates en 2022, totalisant plus de 2,5 milliards de livres sterling.

David Schwed, de la société de sécurité blockchain Halborn, a déclaré que les développeurs DeFi ne devraient pas avoir peur de se tourner vers les systèmes centralisés traditionnels pour s’inspirer pour se rendre plus sûrs à utiliser.

“Vous n’avez pas besoin d’aller aussi lentement qu’une banque, mais vous pouvez emprunter auprès de ce que font les banques”, a-t-il déclaré.

Les plans de réglementation « encourageants » du Royaume-Uni

Le rapport intervient alors que le gouvernement britannique dévoile des propositions pour réguler la cryptoalors que le marché cherche à regagner la confiance des investisseurs effrayés par une période exceptionnellement volatile.

Dans le cadre de ces plans, qui rapprocheraient davantage l’industrie des systèmes financiers traditionnels, les plates-formes cryptographiques deviendraient responsables de la définition des exigences auxquelles une monnaie doit répondre avant d’être admise à la négociation.

Les bourses seront également tenues responsables de faciliter les transactions en toute sécurité et de protéger les actifs des clients.

Jordan Wain, responsable de la politique publique britannique chez Chainalysis, a déclaré à Sky News que la réglementation était la bienvenue.

“Il est encourageant de voir le fil conducteur de la protection des consommateurs passer par ces plans, qui témoignent d’une intention claire de lutter contre les comportements potentiellement abusifs”, a-t-il déclaré.

Mais il a averti que des règles plus strictes ne doivent pas nuire au “potentiel d’innovation et de croissance” de l’industrie.

Les propositions, qui interviennent moins d’un an après que Rishi Sunak a déclaré qu’il souhaitait que le Royaume-Uni devenir un “centre mondial d’actifs cryptographiques”fera l’objet d’une consultation avant d’entrer en vigueur.