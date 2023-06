La plus grande ancienne ville souterraine du monde découverte par un homme qui a renversé un mur de sa maison alors qu’il poursuivait des poulets

Un HOMME a incroyablement découvert la plus grande ville souterraine antique du monde où vivaient 20 000 personnes tout en chassant ses poulets.

Le type non identifié est tombé sur l’ancienne métropole alors qu’il poursuivait sa volaille en fuite dans sa maison de Cappadoce, en Turquie.

Un Turc est tombé sur la ville antique alors qu’il poursuivait ses poulets Crédit : Getty

Elengubu est considérée comme la plus grande ville souterraine excavée au monde Crédit : Getty

Les tunnels exigus ont été conçus pour forcer les intrus à se baisser Crédit : AFP

Des rochers d’une demi-tonne gardaient les portes avec un trou de lance pour attaquer les intrus Crédit : Getty – Contributeur

Il poursuivait les oiseaux en fuite dans son sous-sol qui était en cours de rénovation avant qu’ils ne se faufilent à travers un trou dans le mur.

Le propriétaire n’a eu d’autre choix que de l’abattre – ce qui l’a amené à trouver l’ancienne ville d’Elengubu, connue aujourd’hui sous le nom de Derinkuyu.

Il a trouvé un tunnel sombre derrière le mur et a fait sans le savoir l’une des découvertes historiques accidentelles les plus incroyables depuis des siècles.

Cela l’a transporté dans la ville souterraine située à environ 280 pieds sous la surface avec des vestiges étranges d’une civilisation perdue.

L’homme a fait l’extraordinaire découverte de ce que l’on pense être la plus grande ville souterraine fouillée au monde en 1963.

Plus de 600 propriétés privées situées au niveau de la surface disposent d’entrées qui se connectent à la société souterraine.

Environ 20 000 personnes ont élu domicile dans la ville d’Elengubu, les chercheurs ayant découvert 18 niveaux de tunnels avec différents équipements.

Les guides ont expliqué qu’il était jonché de rangées de maisons, d’une école, d’une église, d’écuries, d’unités de stockage et même de caves.

La ville secrète était également équipée d’un système de ventilation qui fournissait à ses habitants un flux constant d’air frais et d’eau.

Plus de 50 puits de ventilation invitant à un flux d’air naturel ont été répartis partout.

Un guide a déclaré à la BBC : « La vie souterraine était probablement très difficile.

« Les habitants se soulageaient dans des jarres d’argile scellées, vivaient aux flambeaux et se débarrassaient des cadavres dans [designated] domaines. »

On estime qu’Elengubu a été construit au XVe siècle avant notre ère ou au VIIe siècle avant notre ère, selon les experts de Made In Turkey.

Ils ont déclaré: « Malgré le désaccord sur les architectes de la ville, il existe un consensus général sur le fait que la métropole souterraine a servi à cacher ses habitants à leurs ennemis.

« Ce but était particulièrement crucial pendant la période byzantine lorsque les chrétiens fuyaient leurs persécuteurs romains.

« Lorsque les chrétiens sont arrivés en Cappadoce et ont découvert la ville, ils ont agrandi et modifié ses structures existantes en ajoutant des églises, des écoles, des caves et d’autres chambres qui répondaient à leurs besoins.

« On estime que Derinkuyu pourrait faire vivre jusqu’à 20 000 habitants et leurs animaux à la fois. »

Mais des écrits anciens griffonnés dans toute la ville enterrée datant de 370 av. J.-C. suggèrent qu’elle aurait pu exister encore plus tôt.

Les Boffins pensent qu’Elengubu était principalement utilisé pour stocker des marchandises, avant d’être réutilisé comme bunker pour se mettre à l’abri des envahisseurs étrangers.

Un système de ventilation d’air incroyable a été installé Crédit : Getty

Jusqu’à 20 000 personnes auraient vécu dans la ville souterraine Crédit : Getty – Contributeur

Il a été découvert en 1963 sous la surface de la Cappadoce Crédit : Getty

On ne sait pas qui a orchestré l’architecture extraordinaire Crédit : Getty – Contributeur

Sa structure semble avoir été créée dans un souci de sécurité – comme les couloirs faiblement éclairés, étroits et bas.

La conception des passages obligerait les intrus à se baisser pour éviter le plafond tout en les forçant à entrer en file indienne.

Des rochers d’une demi-tonne gardaient les portes reliant chaque niveau, qui ne pouvaient être déplacées que de l’intérieur.

Mais ils ont commodément inclus un petit trou qui permettrait aux résidents de harponner les intrus piégés dans les tunnels exigus.

Chaque niveau d’Elengubu a été méticuleusement conçu pour des utilisations spécifiques, le bétail étant gardé près de la surface pour réduire l’odeur du bétail.

Bien que les cerveaux architecturaux restent un mystère, les experts pensent que les Hittites – un peuple anatolien de l’âge du bronze – pourraient en être responsables.

Un Bertini, un expert des habitations troglodytiques méditerranéennes, a déclaré qu’ils « ont peut-être creusé les premiers niveaux dans la roche lorsqu’ils ont été attaqués par les Phrygiens vers 1200 avant notre ère ».

On pense que les envahisseurs phrygiens ont construit la majorité de la ville au cours des siècles avant qu’elle ne change de mains plusieurs fois.

Les Perses, les chrétiens et les Grecs de Cappadoce ont également revendiqué Elengubu dans les années suivantes.

Les experts disent que la ville a probablement atteint son pic de population de 20 000 habitants lors des raids islamiques du 7ème siècle sur l’Empire byzantin chrétien.

La ville a finalement été abandonnée en 1923 par les Grecs de Cappadoce, qui ont fui vers la Grèce après avoir été battus lors de la guerre gréco-turque.

Elengubu est maintenant ouvert au public pour des visites, permettant aux gens de s’émerveiller devant les vestiges des sociétés perdues qui l’habitaient.

Il a même gagné une place sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1985.

Des travaux d’excavation sont toujours en cours sur le site, ainsi que dans plusieurs autres petites villes découvertes à la suite de la découverte d’Elengubu.

Le site est ouvert aux membres du public qui sont assez audacieux pour naviguer dans la ville exiguë Crédit : AFP

Les tunnels étroits ont été conçus pour forcer les intrus à se baisser en file indienne Crédit : Getty