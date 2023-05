La plus ancienne ville du Yukon presque anéantie par les embâcles et les inondations

Le site historique de la ville de Forty Mile est le dernier secteur de la région de Dawson City, au Yukon, à être touché par des embâcles et des inondations extrêmes.

Un important embâcle au confluent de la rivière Forty Mile a envoyé de l’eau et de la glace sur le site, faisant tomber des bâtiments et des structures de leurs fondations.

« Il y a eu beaucoup de mouvement », a déclaré Roberta Joseph, chef de la Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin. « De nouveaux bâtiments, de vieux bâtiments, hors de leurs emplacements d’origine, ce qui est assez dévastateur. »

Joseph a déclaré que l’étendue des dégâts n’est pas connue pour le moment, mais une fois que la route menant au site sera sûre, des évaluations au sol seront effectuées.

« Il y a eu une inondation majeure là-bas », a-t-elle déclaré. « Il s’élevait jusqu’à certains des toits. Certains même plus haut que les toits. »

Joseph a déclaré que des centaines de milliers de dollars de travail et de temps ont été perdus.

« Chaque année, il y a de nouveaux investissements dans le site », a-t-elle déclaré. « En termes de stabilisation, de construction de nouvelles structures, de travaux d’archéologie, de gardiens.

C’est un vrai revers traumatique. »

Joseph a dit que ce n’est pas l’argent perdu qui la bouleverse.

« Je ressens vraiment pour les personnes qui y travaillaient et s’occupaient du site », a-t-elle déclaré. « Et pour nos aînés qui ont visité le site et tant de gens qui s’y sont rendus pour nos camps culturels et traditionnels. »

Un endroit spécial

Situé à environ deux heures en aval de Dawson City, Forty Mile est un endroit spécial pour les Trʼondëk Hwëchʼin et les visiteurs.

« Cela a une signification significative et est vraiment important », a déclaré Joseph. « Nous avions négocié dans le cadre de notre accord de traité pour l’identifier comme site patrimonial et pouvoir travailler en partenariat avec le gouvernement du Yukon dans le cadre du plan de gestion du site patrimonial Forty Mile. »

« Nous y avons consacré beaucoup d’efforts au cours des 20 dernières années. »

Joseph a déclaré qu’il y avait eu de nombreuses découvertes archéologiques à Forty Mile; certaines remontent à la préhistoire.

La Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin organise des camps culturels sur le site historique de la ville de Forty Mile. La chef Roberta Joseph a déclaré qu’il n’y aurait peut-être pas de camps cette année jusqu’à ce que la zone soit évaluée et nettoyée. (Allison Kormendy)

Le site historique de la ville appartient en copropriété au gouvernement du Yukon et aux Trʼondëk Hwëchʼin.

Rebecca Jensen est la gestionnaire des lieux historiques du Yukon.

« De toute évidence, nous essayons toujours d’en saisir l’ampleur », a-t-elle déclaré. « L’une des choses qui rend Forty Mile si spécial, c’est plus que les éléments tangibles. C’est plus que les bâtiments. Il a un sentiment d’appartenance. Il a une histoire. Il a un lien avec les activités sur le terrain. Cela existera toujours. »

Elle a dit que les inondations à Forty Mile ne sont pas rares. Les dossiers montrent que des inondations se sont produites tout au long de la période où les gens ont utilisé le site. Cependant, Jensen note que cet incident particulier est assez important par rapport aux autres.

Jensen a déclaré que le gouvernement du Yukon s’est engagé à travailler avec la Première Nation Trʼondëk Hwëchʼin pour trouver la prochaine étape.

« Je soupçonne que nous serons tous les deux, vous savez, des bottes sur le terrain et que nous essaierons d’évaluer la situation et de déterminer ce qui peut être récupéré et d’essayer de remettre le site sur pied. »

Jensen a déclaré que le site tel qu’il est actuellement n’est toujours pas sûr à visiter. Elle demande aux gens de rester à l’écart jusqu’à ce que les autorités le jugent à nouveau sûr.