La plus ancienne victime d’une attaque de requin datant de 3 000 ans a été retrouvée et avait près de 790 marques de dents

Un reste squelettique vieux de 3000 ans d’un chasseur-cueilleur préhistorique de l’Université de Kyoto est le plus ancien cas d’attaque de requin sur un humain dans l’histoire. Enquêtant sur les preuves de la mort de cet homme, l’équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford a recréé les événements du « jour J » en utilisant la science archéologique et des techniques médico-légales. Les résultats de la recherche ont été publiés dans le Journal of Archeological Science, les chercheurs J Alyssa White et le professeur Rick Schulting ont essayé d’explorer les raisons possibles de plus de 790 traces de blessures, Sky News Reports. En parlant de cela, le chercheur a dit qu’ils avaient d’abord été choqués de voir un si grand nombre de blessures sur le corps. Ils ont noté que la plupart de ces blessures se limitaient aux bras, aux jambes et à l’avant de la poitrine et de l’abdomen. Grâce à un processus d’élimination, elles sont parvenues à une conclusion excluant la possibilité d’un conflit humain ou d’animaux prédateurs ou charognards.

Comme il y a très peu de cas archéologiques d’attaques de requins signalés, le duo de chercheurs s’est associé à des experts travaillant sur les chercheurs de Shark pour reconstituer l’attaque possible.

L’équipe a conclu que les restes étaient ceux d’un homme décédé il y a plus de 3000 ans entre 1370 et 1010 av. La répartition des blessures sur le corps laissait fortement entendre qu’il était possible que la victime soit en vie au moment de l’attaque. Les résultats de la reconstruction suggèrent également que le corps de cet homme a été découvert peu après l’attaque puis enterré dans un cimetière. Le dossier d’excavation des restes indique également que sa jambe droite manquait et que la jambe gauche était placée au sommet de son corps dans une position inversée.

Tout s’est ajouté à la conclusion que l’homme était clairement victime d’une attaque de requin, la plus ancienne connue à ce jour. Les chercheurs ont suggéré que l’homme aurait pu pêcher avec ses compagnons à l’époque car son corps a été rapidement récupéré après l’attaque et les marques de dents suggèrent qu’il a été attaqué par un tigre ou un requin blanc.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici