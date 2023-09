La plus ancienne structure en bois suspectée est antérieure à l’homme moderne

Les archéologues enquêtant sur des rondins coupés et d’autres outils en bois sur un site proche des chutes de Kalambo en Zambie ont découvert que la colonie était bien plus ancienne qu’on ne le pensait auparavant : les rondins remontent à près d’un demi-million d’années, avant notre espèce (Homo sapiens) est apparu sur Terre.

Bien que certains outils aient moins de 400 000 ans, la partie la plus ancienne du site, composée de deux rondins réunis en angle par une entaille taillée, date d’il y a 476 000 ans, à 23 000 ans près. Les quatre outils en bois trouvés sur le site sont une branche entaillée, une bûche coupée, un bâton à creuser et une cale, selon l’équipe ; la description des trouvailles était publié aujourd’hui dans la Nature.

« Oubliez l’étiquette ‘Âge de pierre’, regardez ce que faisaient ces gens : ils fabriquaient quelque chose de nouveau et de grand à partir du bois », a déclaré Larry Barham, archéologue à l’Université de Liverpool et auteur principal de l’étude, dans une université. libérer. « Ils ont utilisé leur intelligence, leur imagination et leurs compétences pour créer quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant, quelque chose qui n’avait jamais existé auparavant. »

Le plus ancien connu Homo sapiens fossiles date d’il y a environ 300 000 ans, confortablement plus récente que la construction extrêmement ancienne des chutes de Kalambo, situées à l’extrémité est du lac Tanganyika. Le site a été fouillé il y a plus de 50 ans, mais la nouvelle datation, issue de l’analyse par luminescence des dépôts contenant le bois, révèle la véritable signification de l’âge du site. Le bois pourrit généralement dans ces sites anciens, mais les matériaux de construction vieux d’un demi-million d’années étaient gorgés d’eau, les préservant pendant des centaines de milliers d’années.

Bien qu’il ne soit pas clair lequel les espèces d’hominidés ont fait la construction, des preuves fossiles indiquent que Homo heidelbergensisdont on pense qu’il est apparu il y a environ 600 000 ans, vivait dans la région à l’époque de la construction de la structure.

L’équipe récente a eu particulièrement de la chance avec le site récent, car le bois a tendance à pourrir rapidement et à disparaître. Cela constitue une sérieuse limitation pour les archéologues, ce qui rend difficile pour eux de repérer d’autres points dans les archives fossiles d’hominidés et de déterminer avec précision quand notre espèce et d’autres ont construit des structures.. L’une des structures construites les plus anciennes connues est un Mur de stalagmite vieux de 176 000 anss (c’est vrai, rock) assemblés par les Néandertaliens (Homo néanderthalensis) dans une grotte française. L’équipe récente note que le le plus ancien objet en bois modifié connu provient d’un site d’Afrique du Sud vieux de 100 000 à 200 000 ans. Mais ces deux découvertes sont loin d’être vieilles de 476 000 ans, mais le fait que cette dernière existe rend plausible qu’il y ait eu des constructions au cours des millénaires qui ont suivi. Les archéologues n’ont tout simplement pas eu la chance – ou n’avaient pas la technologie – de le trouver.

« Ces nouvelles méthodes de datation ont des implications considérables – nous permettant de remonter beaucoup plus loin dans le temps, de reconstituer des sites qui nous donnent un aperçu de l’évolution humaine », a déclaré Geoff Duller, archéologue à l’Université d’Aberystwyth et co-auteur de la recherche. , dans la même version. « Le site des chutes de Kalambo avait été fouillé dans les années 1960 lorsque des morceaux de bois similaires avaient été récupérés, mais ils n’ont pas pu les dater, de sorte que la véritable signification du site n’était pas claire jusqu’à présent. »

Les rondins de bois contrecollés sur le chantier. Photo: Professeur Larry Barham, Université de Liverpool

Bien que certaines questions restent en suspens, notamment celles sur les hominidés qui l’ont assemblé ou qui ont utilisé les outils en bois laissés sur le site environ 100 000 ans plus tard, les chercheurs ont quelques idées sur ce qu’était censé être la construction. Les rondins imbriqués peuvent avoir formé les fondations d’une structure, une passerelle ou une plate-forme surélevée dans une région périodiquement recouverte d’eau.

« Bien que Barham et ses collègues soient à juste titre prudents quant à la fonction des rondins interconnectés, ils proposent quelques possibilités à considérer, notamment une passerelle, une plate-forme surélevée ou une structure d’habitation », a écrit Annemieke Milks, archéologue à l’Université de Reading, dans un article d’accompagnement News & Views. « Quel que soit le but d’une telle structure, dans ce qui aurait été un environnement humide, les hominidés des chutes de Kalambo semblent avoir modifié leur espace habité de manière fondamentale. »

En plus de changer leur environnement – ​​ce qui indique que le groupe qui y vivait n’était pas nomade, puisqu’ils prenaient la peine de créer des structures aussi durables sur le site – les hominidés de la région montrent que la construction remonte plus loin qu’on ne le pensait auparavant.

Les travaux ont été menés dans le cadre du Des racines profondes de l’humanité projet de l’Université de Liverpool, qui explore les changements technologiques survenus dans le sud de l’Afrique centrale qui ont façonné l’évolution des hominidés, et celle des premiers humains en particulier, il y a entre 500 000 et 300 000 ans. Mais étant donné l’âge de la construction récemment découverte, le projet pourrait vouloir repousser ses délais.

