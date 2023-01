La plus ancienne pierre runique datée du monde découverte en Norvège

Écrit par Amarachi Orie, CNN

Des archéologues norvégiens ont découvert la plus ancienne pierre runique datée du monde, avec des inscriptions runiques datant d’il y a jusqu’à 2 000 ans.

Des chercheurs du Musée d’histoire culturelle de l’Université d’Oslo ont trouvé la pierre alors qu’ils enquêtaient sur un cimetière dans la municipalité de Hole, dans l’est de la Norvège, à l’automne 2021, selon le musée.

La pierre a été nommée “Svingerudsteinen” ou “la pierre de Svingerud”, d’après le site où elle a été trouvée.

Des os brûlés et du charbon de bois provenant de la fosse de crémation où il a été découvert ont révélé que l’écriture était gravée dans le rocher de grès brun rougeâtre, mesurant environ un pied de hauteur et de largeur, entre 1 et 250 après JC.

La pierre runique a été trouvée dans une fosse de crémation dans l’est de la Norvège. Crédit: Kjetil Nergaard/Nye Veier

“Mes collègues et moi du Musée d’histoire culturelle sommes très enthousiasmés par cette découverte sensationnelle qui nous fait réécrire certains chapitres de l’histoire de l’écriture runique”, a déclaré à CNN par e-mail la runologue Kristel Zilmer, professeur de culture écrite et d’iconographie au musée. mercredi.

Zilmer a enquêté et interprété les inscriptions sur la pierre tandis que les archéologues ont déterminé son âge en datant au radiocarbone des échantillons de la tombe où elle a été trouvée.

La datation au radiocarbone a révélé que la pierre date de 1 à 250 après JC. Crédit: Alexis Pantos/Musée d’histoire culturelle/Université d’Oslo

“Il fournit la première preuve claire de l’apparition de pierres runiques en Scandinavie dans les premiers siècles de notre ère, grâce aux possibilités que nous avons eues dans ce cas pour effectuer une datation au radiocarbone de la tombe dans laquelle reposait la pierre”, a-t-elle ajouté.

Langue ancienne

Les runes sont la plus ancienne forme d’écriture connue en Scandinavie, et l’alphabet a été largement utilisé depuis le début de l’ère commune (CE) et tout au long de l’ère viking jusqu’à la fin du Moyen Âge, selon l’université.

La Scandinavie possède plusieurs milliers de pierres runiques de l’ère viking – entre 793 et ​​1066 après JC – mais il y a moins de preuves de runes d’époques antérieures.

Parmi les pierres runiques trouvées en Norvège, seules environ 30 dateraient d’avant 550 après JC environ.

Svingerudsteinen est la seule pierre trouvée par les archéologues qui date d’avant 300 après JC. Il contient les trois premières lettres de l’alphabet runique – “f”, “u” et “th” – sur l’un de ses côtés, selon le musée.

La pierre comporte des inscriptions “inattendues”. Crédit: Alexis Pantos/Musée d’histoire culturelle/Université d’Oslo

“Les pierres runiques avec des runes de l’ancien futhark (l’alphabet runique) sont très rarement trouvées dans des contextes archéologiques datables et nous avons compris que cela avait le potentiel de nous donner de nouvelles connaissances sur les runes”, a déclaré Steinar Solheim, archéologue et responsable des fouilles au Musée de Histoire culturelle, a déclaré mercredi à CNN. Il a dit que la découverte était “quelque chose d’unique”.

“Cela signifie que la tradition des pierres runiques est plus ancienne, peut-être même de quelques centaines d’années, que nous ne l’avions supposé auparavant. Mais cela nous amène également à nous demander ce que nous ne savions peut-être pas d’autre concernant l’utilisation de l’écriture runique au début du Fer. L’âge de la société scandinave”, a déclaré Zilmer.

Qui est Idibrug ?

La pierre a une “apparence très spéciale”, selon Zilmer, avec un mélange “inattendu” de runes finement incisées et peu profondes, de caractères runiques et d’autres motifs visuels. Certaines inscriptions sont en forme de zigzag, tandis que d’autres forment un quadrillage.

Huit runes sur la face avant de la pierre épellent “idiberug” lorsqu’elles sont converties en lettres romaines.

Selon Zilmer, cela pourrait être le nom d’une femme appelée “Idibera”, cela pourrait faire référence à un parent nommé “Idiberung”, ou cela pourrait dire “pour Idibera”.

Huit runes sur la face avant de la pierre épelent “idiberug” – peut-être le nom d’une femme. Crédit: Alexis Pantos/Musée d’histoire culturelle/Université d’Oslo

Étant donné que la manière d’écrire les inscriptions variait beaucoup et que la langue évoluait considérablement au fil du temps, l’interprétation des messages est une tâche difficile et il reste encore beaucoup de recherches à faire, a déclaré le musée.

Zilmer a déclaré qu’ils travaillaient actuellement avec une équipe d’universitaires sur une publication académique conjointe, qui sera publiée cette année, dans laquelle ils présenteront leurs principales conclusions.

La pierre runique sera exposée au musée du 21 janvier au 26 février.