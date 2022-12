La plus ancienne peinture d’ADN connue d’un Arctique autrefois luxuriant

Dans le pergélisol à la limite nord du Groenland, les scientifiques ont découvert les plus anciens fragments d’ADN connus, offrant un regard extraordinaire sur un écosystème ancien extraordinaire.

La le matériel génétique remonte à au moins deux millions d’années – c’est presque deux fois plus vieux que l’ADN de mammouth en Sibérie qui détenait le précédent record. Et les échantillons, décrits mercredi dans la revue Nature, provenaient de plus de 135 espèces différentes.

Ensemble, ils montrent qu’une région à seulement 600 miles du pôle Nord était autrefois couverte d’une forêt de peupliers et de bouleaux habitée par des mastodontes. Les forêts abritaient également des caribous et des lièvres arctiques. Et les eaux côtières chaudes étaient remplies de limules, une espèce qu’on ne trouve plus aujourd’hui plus au nord du Maine.

Des experts indépendants ont salué l’étude comme une avancée majeure.

“C’est presque magique de pouvoir déduire une image aussi complète d’un écosystème ancien à partir de minuscules fragments d’ADN préservé”, a déclaré Beth Shapiro, paléogénéticienne à l’Université de Californie à Santa Cruz.