La plus ancienne patinoire de hockey au Canada ? Quelle est la prochaine étape pour la patinoire de la rue Stannus ?

Windsor, en Nouvelle-Écosse, prétend depuis longtemps être le «berceau du hockey.» Les historiens locaux croient que le jeu a ses racines dans la ville située dans la vallée de l’Annapolis en Nouvelle-Écosse.

Ce n’est pas le seul endroit au Canada considéré comme un incubateur pour ce sport. La Fédération internationale de hockey sur glace a déclaré en 2008 que le premier match organisé de hockey sur glace a eu lieu à Montréal en 1875, et les jeux dits « de bâton et de balle » sont pratiqués depuis le début de l’histoire, y compris par les peuples autochtones d’Amérique du Nord.

Mais à Windsor se trouve une épitaphe des débuts du sport tel que nous le connaissons aujourd’hui. Des décennies d’histoire du hockey se sont déroulées à l’intérieur de la patinoire de la rue Stannus, ouverte en 1897.

« C’est un point de repère », a déclaré Danny Dill, directeur de la Windsor Hockey Heritage Society. « C’est incroyable un bâtiment aussi vieux qui est encore debout. »

Selon Dill et ses collègues directeurs de la société, il s’agit de la plus ancienne arène couverte au Canada et peut-être même en Amérique du Nord, même si l’époque où elle accueillait des matchs de hockey est révolue depuis longtemps.

Les joueurs s’affrontent à la patinoire de la rue Stannus à Windsor, en Nouvelle-Écosse (Image fournie avec l’aimable autorisation du Windsor Hockey Heritage Centre)

«C’est une ‘vieille grange’ par excellence», a déclaré Bruce Rainnie, président et chef de la direction du Temple de la renommée sportive de la Nouvelle-Écosse. « C’est un mot que nous aimons utiliser lorsque nous parlons des anciens arénas du Canada, la « vieille grange ». Le bois sent le vieux, il semble vieux, mais les histoires qu’il raconte sont immenses.

Pendant de nombreuses décennies, la patinoire de Stannus Street a été le principal site sportif de la ville, bien avant les machines à glace et les systèmes de réfrigération à grande échelle.

« L’une des grandes histoires de cette patinoire était la glace », a déclaré Dill.

« L’arène ressemble à une vieille église avec un clocher. À l’époque où la patinoire était opérationnelle, il y avait un mât au sommet du clocher. Si le drapeau flottait, cela signifiait que la glace était prête pour le hockey. Pas de drapeau signifierait pas de hockey ce soir-là », a-t-il déclaré. « Beaucoup de matchs ont dû être annulés parce que c’était trop boueux. »

La patinoire sert désormais d’entrepôt pour les bateaux et les voitures. La dernière fois qu’on a joué au hockey ici, c’était il y a plus de 60 ans. Des questions subsistent quant à ce que l’avenir réserve à cette arène d’antan.

Des joueurs de hockey posent pour une photo à la patinoire de la rue Stannus à Windsor, en Nouvelle-Écosse (Image gracieuseté : Windsor Hockey Heritage Centre)

« Il n’a pas été très bien entretenu », a déclaré l’ancien propriétaire Eric Stephens. « Pour le mettre aux normes maintenant, il faudrait beaucoup de travail et d’argent. »

Les os de l’ancien bâtiment semblent tenir le coup : les murs et le toit sont solides et les souvenirs restent vifs. Les histoires et les images d’une époque lointaine abondent.

Ces images permettent de capturer une époque de la première moitié du XXe siècle, lorsque l’arène était encombrée de poutres.

« Je ne connais pas les chiffres, mais elle était pleine », a déclaré Stephens.

La Windsor Hockey Heritage Society a une vision à long terme pour la patinoire. Ils veulent l’acheter au propriétaire actuel et en faire un musée du hockey.

Selon Dill, il faudrait une importante campagne de financement communautaire pour que ce rêve devienne réalité.

« Vous pourriez en faire un joli sanctuaire du hockey. Pas seulement pour ici, mais pour tout le pays », a déclaré Dill.

C’est une idée qui fait plaisir aux oreilles du président-directeur général du Temple de la renommée sportive de la Nouvelle-Écosse.

« Vous devez trouver un moyen de sauver cela et de préserver l’histoire », a déclaré Rainnie.