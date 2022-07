La plus ancienne paire de jeans Levi’s est là et toujours parfaite

L’invention du jean a rendu la vie confortable et facile. Le symbole classique de l’Ouest américain est largement adopté, porté et aimé. Des mannequins, des soldats aux présidents, tout le monde le porte. Il est indispensable dans les garde-robes du monde entier.

Maintenant, une photo d’une paire de jeans datant de 1879 a attiré l’attention des internautes. La photo, partagée sur Twitter par un passionné d’histoire nommé figensezgin, montre la plus ancienne paire de jeans Levi’s.

Comme les jeans sur la photo semblent être encore en état de porter, de nombreuses réponses au message ont déclaré que la qualité des jeans Levi’s avait changé maintenant. L’un d’eux a écrit : « Après six mois, mon Levi’s n’est plus bon. Les délais et la qualité changent. Tandis qu’un autre disait : « Je me souviens que ma première paire était aussi raide qu’un âne. Je leur ai donné des coups de pied dans le jardin pendant un moment pour les casser. Ils ne les font plus comme ça ! »

Alors que l’un d’eux commentait l’aspect persistant du jean, il a déclaré: “Cela semble être le look exact, les adolescents paient beaucoup d’argent au guichet.”

La plus ancienne paire de jeans Levis datant de 1879pic.twitter.com/EBSoGDMT7o – Histoire – figensezgin (@_figensezgin) 25 juillet 2022

Inutile de dire qu’une grande variété de jeans est maintenant entrée sur le marché. De déchiré et en cloche à taille basse et moulant, il y a tellement d’options. Cependant, il y a une chose commune à tous les jeans – une petite poche juste au-dessus de la poche du jean, et pour ceux qui ne connaissent pas son histoire remonte à 1853.

Au cours de l’année susmentionnée, Levi Strauss et Jacob Davis ont commencé à fabriquer les premiers jeans bleus au monde sous leur société nommée Levis Strauss and company.

En 1873, lorsque la société a déposé le brevet de jeans, elle a également introduit une petite poche avec la poche avant et depuis lors, elle est devenue le « modèle » pour tous les jeans d’aujourd’hui. En 1890, la société a lancé ce design avec des jeans “Lot 501®”. C’était la première fois qu’une petite poche était vue dans le jean.

