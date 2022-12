La plus ancienne paire de jeans connue au monde trouvée dans le coffre coulé d’un naufrage de 1857 vendu pour Rs 94 Lakhs

Les artefacts ne manquent jamais d’étourdir le monde car ils dépeignent comment la vie serait il y a des décennies et des siècles. Leurs valeurs augmentent avec le temps et les personnes qui souhaitent conserver les objets anciens les vendent aux enchères. C’est le cas de la plus ancienne paire de jeans connue au monde qui a été retirée d’un coffre coulé lors d’un naufrage en 1857 au large de la Caroline du Nord. Le pantalon de travail a été vendu 114 000 $ (Rs 94 Lakhs), ont déclaré les responsables de la vente aux enchères.

Le pantalon de mineur blanc et résistant a une braguette à cinq boutons et la paire faisait partie des 270 artefacts de l’ère de la ruée vers l’or qui ont été vendus pour un total d’environ 1 million de dollars à Reno, Nevada la semaine dernière, selon les Holabird Western Americana Collections comme rapporté par l’Associated Press. Cependant, il est encore douteux que le jean blanc ait été fabriqué par Levi Strauss, l’un des fabricants de jeans les plus anciens et les plus célèbres au monde.

C’est parce que les jeans retrouvés après un incident remontant à 1857 sont antérieurs de 16 ans à la première paire produite par Levi Strauss & Co., basée à San Francisco, en 1873. Certains prétendent même que les pantalons coûteux ont un lien avec Levi’s, qui était un riche grossiste de produits secs à l’époque et le pantalon aurait pu être une première version de ce que l’on peut maintenant appeler un jean « emblématique ». Mais Tracey Panek, historienne de la société et directrice des archives, rapporte que toute affirmation sur leur origine fait toujours l’objet de “spéculations”.

“Le pantalon n’est pas Levi’s et je ne crois pas non plus qu’il s’agisse d’un pantalon de travail de mineur”, a-t-elle écrit à AP. Le rapport expliquait également qu’il ne faisait aucun doute que le pantalon avait été confectionné avant que le SSCentral America ne coule dans un ouragan le 12 septembre 1873. Il était rempli de passagers qui avaient commencé leur voyage depuis San Francisco et se rendaient à New York via Panama. .

Plus tôt, une paire de jeans Levi’s de 142 ans avait été vendue pour 87 000 $ (Rs 71,7 lakh). Il datait des années 1880 et a été découvert dans une mine abandonnée.

