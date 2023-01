La plus ancienne momie d’Égypte retrouvée “couverte de couches d’or” après des fouilles d’un an | Nouvelles du monde

Une momie “complètement recouverte de couches d’or” est peut-être la plus ancienne et la plus complète jamais trouvée en Égypte.

Le sarcophage bien conservé de l’homme antique a été découvert après une fouille d’un an juste à l’extérieur de la capitale Le Caire. Ce n’est qu’une des dizaines de nouvelles découvertes archéologiques découvertes en Égypte.

Les chercheurs pensent qu’il appartenait à un homme nommé Hekashepes et que ses restes ont environ 4 300 ans.

La momie a été retrouvée au fond d’un puits de 15 m (50 pieds) près de ce qui est considéré comme la première structure pyramidale d’Égypte, la pyramide à degrés de Saqqarah.

Zahi Hawass, directeur de l’équipe de fouilles, a déclaré : “J’ai mis ma tête à l’intérieur pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur du sarcophage : une belle momie d’homme entièrement recouverte de couches d’or.”

L’équipe a déclaré aux journalistes que la momie remontait aux cinquième et sixième dynasties de l’Ancien Empire, qui s’étendaient d’environ 2 500 avant JC à 2 100 avant JC.

Image:

L’archéologue égyptien Zahi Hawass, directeur de l’équipe de fouilles. Photo : AP



Image:

Photo : AP



Image:

Photo : AP



Une autre des tombes découvertes appartenait à un prêtre connu sous le nom de Khnumdjedef. Il a servi sous Ounas, le dernier roi de la cinquième dynastie de l’Égypte ancienne. L’intérieur du tombeau était décoré de scènes de la vie quotidienne.

L’autre appartenait à un fonctionnaire du nom de Meri, qui détenait le titre de “gardien des secrets et assistant du grand chef du palais”, a indiqué l’équipe.

Plus comme ça de Sky News:

Le vrai champignon “zombie” derrière The Last Of Us

Les couches de maman parfaitement enveloppées “décollées”

Des statues et des amulettes figuraient parmi les autres découvertes majeures de la fouille, dont une qui représentait un homme, sa femme et plusieurs serviteurs.

La découverte fait suite au déballage numérique d’un adolescent momifié au coeur d’or, 2 300 ans après son enfouissement.

Image:

Image : AP



Image:

La momie adolescente s’est déballée numériquement en quatre étapes. Photo : SN Saleem, SA Seddik, M el-Halwagy



Les tomodensitogrammes ont révélé les efforts déployés par sa famille pour tenter d’assurer le passage en toute sécurité du jeune de 14 ou 15 ans vers l’au-delà. Il a été enterré avec 49 amulettes – dont un scarabée doré à la place de son cœur – et une langue dorée à l’intérieur de sa bouche.