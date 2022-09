La plus ancienne maison d’édition autochtone du Canada à Penticton aide les survivants à « se reconnecter » – Kelowna Capital News

Il y a du contenu dans cet article sur les pensionnats qui peut déclencher chez certains lecteurs.

Theytus Books, la plus ancienne maison d’édition autochtone au Canada, située à Penticton, en Colombie-Britannique, offre aux peuples des Premières Nations l’occasion de se faire raconter leurs histoires, d’apprendre et de se connecter à leur histoire.

Ann Doyon, éducatrice chez Theytus Books au En’owkin Center, a déclaré que l’accès à des livres en langue autochtone et d’un point de vue autochtone est important pour le transfert des connaissances.

En salish, “theytus” signifie “préserver pour transmettre”.

“Il est très important pour nous de pouvoir raconter notre propre histoire et nos propres histoires, du point de vue autochtone, surtout lorsqu’il s’agit de l’histoire canadienne, de la colonisation et de la pléthore de ce qui est arrivé à notre peuple.”

Elle a dit que les survivants des pensionnats indiens de la « rafle des années 1960 » étaient déconnectés de leur culture et ont maintenant le désir de renouer avec leur patrimoine et d’apprendre l’histoire autochtone.

« Il y a une soif de notre culture, de notre langue, de nos habitudes… avoir ces livres aide les gens dans leur cheminement à se reconnecter », a déclaré Doyon.

Elle a dit que prendre le contrôle de sa propre éducation est beau et puissant, et est fière de travailler avec le Centre autochtone, où elle est en mesure d’aider les gens à renouer avec leur histoire.

Plus d’informations sur Theytus Books sont disponibles en ligne sur theytus.com. Le centre En’owkin, à Penticton, organise une série d’événements tout au long du mois de septembre. Plus d’informations sont disponibles à enowkincenter.ca.

