La plus ancienne espèce de méduse nageuse connue au monde découverte dans des fossiles « exceptionnels » enfouis dans les montagnes du Canada

Les montagnes Rocheuses canadiennes offrent plus que des vues panoramiques : les montagnes cachent des fossiles d’une ancienne espèce de méduse.

Les chercheurs ont analysé 182 fossiles trouvés dans les schistes cambriens moyens de Burgess dans les parcs nationaux canadiens Yoho et Kootenay, qui se trouvent dans le site du patrimoine mondial des parcs des Rocheuses canadiennes. Le Schiste de Burgess – niché sur une crête de haute montagne dans le parc national Yoho – est connu pour détenir les archives des premiers écosystèmes marins.

Selon le Smithsonian National Museum of Natural History, les fossiles étaient «enterré dans une avalanche sous-marine de boue fine » qui a contribué à les préserver, et lorsque les montagnes se sont formées – probablement dans un événement de collision avec un microcontinent – ​​cela a contribué à donner naissance à ces fossiles. Ces fossiles inclus dans l’étude ont été trouvés à la fin des années 80 et 90 sous le Musée royal de l’Ontario et ont été « exceptionnellement préservés ».

Ce qu’ils ont découvert, c’est que les fossiles appartenaient à une espèce inconnue.

Reconstruction de la vie montrant un groupe de Burgessomedusa phasmiformis gen. et sp. nov. nageant au-dessus du benthos. Cette reconstruction est basée sur la communauté Raymond Quarry Burgess Shale avec des grappes d’éponges Vauxia représentées au premier plan Actes de la Royal Society/Christian McCall

« Trouver des animaux aussi incroyablement délicats préservé dans les couches rocheuses au sommet de ces montagnes est une découverte merveilleuse. Burgessomedusa ajoute à la complexité des réseaux trophiques cambriens, et comme Anomalocaris qui vivait dans le même environnement, ces méduses étaient des prédateurs nageurs efficaces », a déclaré le co-auteur de l’étude, Jean-Bernard Caron. « Cela ajoute encore une autre lignée remarquable d’animaux que les schistes de Burgess ont préservés en relatant l’évolution de la vie sur Terre. »

Les fossiles appartenaient à la nouvelle Burgessomedusa phasmiformis, une espèce de méduse nageuse considérée comme la plus ancienne espèce de méduse nageuse jamais enregistrée. On pense que les créatures ont atteint près de 8 pouces de long dans certains cas et qu’elles étaient capables de nager. Ils avaient également plus de 90 « tentacules ressemblant à des doigts », indique l’étude.

Ces les conclusions ont été publiées dans Actes de la Royal Society B, Biological Sciences, mercredi.

Variations de taille et détails morpho-anatomiques généraux de Burgessomedusa phasmiformis. Actes de la Royal Society B, Sciences biologiques

Les méduses, ainsi que les coraux et les anémones, appartiennent au phylum Cnidaria, une classification dans laquelle tous les membres ont des cellules qui leur permettent de piquer. Ce sont quelques-uns des plus anciens groupes d’animaux à avoir jamais existé sur Terre. Dans un communiqué de presse, le Musée royal de l’Ontario a déclaré que l’espèce nouvellement nommée « montre que de grandes méduses nageuses avec une soucoupe typique ou un corps en forme de cloche avaient déjà évolué il y a plus de 500 millions d’années ».

« Bien que l’on pense que les méduses et leurs proches sont l’un des premiers groupes d’animaux à avoir évolué, ils ont été remarquablement difficiles à cerner dans les archives fossiles du Cambrien », a déclaré le co-auteur de l’étude, Joe Moysiuk, titulaire d’un doctorat. candidat à l’Université de Toronto. « Cette découverte ne laisse aucun doute sur le fait qu’ils nageaient à cette époque. »

Tout fossile de méduse est considéré comme « extrêmement rare », selon le musée, car les créatures sont constituées d’environ 95% d’eau.

