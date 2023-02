La plus ancienne école pour enfants noirs des États-Unis a été transférée au musée

WILLIAMSBURG, Virginie (AP) – Un bâtiment considéré comme la plus ancienne école pour enfants noirs aux États-Unis a été hissé sur un camion à plateau et déplacé d’un demi-mile vendredi vers Colonial Williamsburg, un musée de Virginie qui continue de mettre l’accent sur Histoire afro-américaine.

Construit 25 ans avant la Révolution américaine, la structure d’origine se trouvait près du campus universitaire de William & Mary. Le bâtiment en pin accueillait jusqu’à 30 étudiants à la fois, dont certains étaient des enfants noirs libres qui étudiaient aux côtés des esclaves.

Des centaines de personnes se sont alignées dans les rues pour célébrer son voyage à vitesse lente au cœur du musée d’histoire vivante, qui raconte l’histoire de la capitale coloniale de Virginie à travers des interprètes et des bâtiments restaurés.

Pour les historiens et les descendants, l’école Bray contredit la croyance selon laquelle tous les Américains réduits en esclavage n’étaient pas éduqués. Mais le programme basé sur la foi de l’école – créé par une organisation caritative anglaise – justifiait également l’esclavage et encourageait les élèves à accepter leur destin comme le plan de Dieu.

“La religion était au cœur de l’école, et ce n’était pas un évangile d’abolition”, a déclaré Maureen Elgersman Lee, directrice du William & Mary’s Bray School Lab.

“Il y avait ce besoin de faire du prosélytisme et d’apporter le salut sans rien faire pour déstabiliser l’institution de l’esclavage”, a déclaré Lee. « Sauvez l’âme, mais continuez à asservir le corps. C’était l’ici contre l’au-delà.

C’était une marque de duplicité qui s’inscrivait facilement dans les contradictions plus larges de la fondation du pays, lorsque la démocratie en cours de forge a explicitement nié les droits et les libertés à beaucoup de ses habitants.

Williamsburg est à moins de 10 miles de Jamestown, que l’Angleterre a établie en 1607. La colonie a été approvisionnée en esclaves africains pour le travail une douzaine d’années plus tard. Un siècle et demi plus tard, les Noirs, pour la plupart encore réduits en esclavage, représentaient un peu plus de la moitié des 2 000 habitants de Williamsburg.

L’école Bray a été créée en 1760 sur la recommandation de Benjamin Franklin, président d’une organisation caritative anglicane basée à Londres du nom du philanthrope révérend Thomas Bray. L’organisme de bienfaisance a également créé des écoles dans d’autres villes, dont New York et Philadelphie.

Le programme allait des orthographes au livre de prière commune. Mais même dans le cadre paternaliste des écoles, l’éducation pourrait encore être habilitante, peut-être même subversive.

“Je parcourais un fac-similé de l’un des livres, et il y a des mots comme ‘liberté'”, a déclaré Lee. « Qu’est-ce que l’apprentissage de ces mots a fait pour élargir le sens d’eux-mêmes de ces enfants ? Leur sens du monde ?

Isaac Bee, un élève de l’école Bray, s’enfuirait à l’âge adulte d’un propriétaire d’esclaves nommé Lewis Burwell. Une annonce que Burwell a placée dans The Virginia Gazette en 1774 offrait une prime en espèces pour son retour et avertissait que Bee pouvait lire.

L’enseignante blanche, une veuve nommée Ann Wager, vivait à l’étage de l’école et enseignait à environ 300 à 400 élèves, dont l’âge variait de 3 à 10 ans, selon les archives survivantes.

L’école Williamsburg Bray a fonctionné jusqu’en 1774; seul Philadelphie a rouvert après la guerre d’indépendance. La structure est devenue une maison privée pendant de nombreuses années avant d’être intégrée au campus de William & Mary.

L’ancienne école a finalement été déplacée de son emplacement d’origine pour faire place à un dortoir. La structure d’origine avait 1,5 étage, avec un petit étage. Il a été agrandi au fil des ans pour inclure deux histoires complètes et a été utilisé pour la dernière fois comme bureau pour le ROTC, le programme collégial qui prépare les officiers militaires.

Les historiens pensaient avoir identifié le bâtiment d’origine de l’école Bray, mais cela n’a été confirmé qu’en 2021, grâce à l’utilisation de la dendrochronologie, une méthode scientifique qui examine les cernes des arbres dans le bois pour déterminer la date de récolte du bois.

« C’est une remarquable histoire de survie », a déclaré Matthew Webster, directeur exécutif de la préservation et de la recherche architecturales de Colonial Williamsburg. “Et pour nous, il est si important de le remettre (dans son état d’origine) et de raconter l’histoire complète et vraie.”

L’école de Bray était exceptionnelle : bien que la Virginie ait attendu les années 1800 pour imposer des lois contre l’alphabétisation, les dirigeants blancs d’une grande partie de l’Amérique coloniale interdisent d’éduquer les esclaves, craignant que l’alphabétisation n’encourage leur liberté. La Caroline du Sud a criminalisé l’enseignement de l’anglais aux esclaves en 1740.

À l’intérieur de l’école, le poteau d’origine au bas de l’escalier en noyer est toujours debout, son sommet carré arrondi et entaillé par des siècles d’utilisation, a déclaré Webster, ajoutant qu’il s’agissait d’une “pièce très puissante pour beaucoup de gens”.

Pour Tonia Merideth, l’historienne orale du Bray School Lab, le bâtiment a suscité beaucoup d’émotions lors de sa première visite. C’était une preuve matérielle contre le récit selon lequel ses ancêtres étaient analphabètes et muets.

“Tout ce que j’ai appris sur mes ancêtres était faux”, a-t-elle déclaré. « Ils pourraient apprendre. Ils ont appris. Ils étaient capables.”

Merideth a ajouté: “Indépendamment des intentions de l’école, les enfants suivaient toujours cette éducation et la servaient peut-être pour leur propre bien et aidaient leur communauté.”

Merideth peut retracer ses racines dans la famille Armistead, qui a réduit en esclavage des personnes dans la région de Williamsburg et est connue pour avoir envoyé au moins un enfant, nommé Locust, à l’école Bray. Mais seules trois années de listes d’étudiants ont survécu.

Le déménagement de l’école Bray fait partie du compte rendu continu de Colonial Williamsburg sur sa narration passée de l’histoire des Noirs et de l’histoire d’origine de la nation. Le musée a été fondé en 1926 mais n’a pas raconté d’histoires noires avant 1979.

En 2021, il a découvert la fondation en brique de l’une des plus anciennes églises noires du pays. L’année dernière, les archéologues ont commencé à creuser des tombes sur le site.

Le nouvel emplacement de l’école Bray est juste à côté.

“Nous y retournons et nous obtenons cette école et nous obtenons cet héritage”, a déclaré Merideth. “Et nous le ramenons dans le quartier historique.”

___

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 10 février 2023. Elle a été mise à jour le 11 février 2023 pour corriger la faute d’orthographe du nom de famille de l’enseignant de l’école Bray. L’orthographe correcte de son nom complet était Ann Wager, pas Ann Wagner.

Ben Finley, l’Associated Press