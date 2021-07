La plus ancienne bouteille de whisky de 250 ans au monde se vend pour 1 crore de roupies aux enchères

L’alcool a amélioré et élevé nos esprits à travers l’histoire, mais que se passerait-il si un whisky était mis en bouteille en 1850 et que le liquide qu’il contient pouvait avoir plus d’un siècle ? Oui, la plus vieille bouteille de whisky du monde, vieille de 250 ans, a été vendue aux enchères à 137 000 dollars (1 crore plus roupies). Le whisky a été placé pour six fois le prix d’origine. Le whisky le plus ancien a été mis en bouteille dans les années 1860 et il appartenait autrefois au célèbre financier JPMorgan.

Sur l’étiquette de la bouteille, il est mentionné que « Ce Bourbon a probablement été fabriqué avant 1865 et se trouvait dans les caves de M. John Pierpoint Morgan dont il a été acquis à sa mort ».

La bouteille a été récupérée entre 20 000 $ et 40 000 $ par une maison de vente aux enchères Skinner Inc, mais elle a ensuite été vendue à The Morgan Library, un musée et institut de recherche du centre de Manhattan pour un prix de 137 500 $, la vente aux enchères s’est terminée le 30 juin.

On pense qu’il s’agit de la seule bouteille survivante d’un ensemble de trois conservées dans la cave de Morgan. Il est peu probable que l’alcool vieux de plus de deux siècles soit encore buvable, car le whisky a tendance à durer environ 10 ans s’il n’est pas ouvert. Rapports de courrier quotidiens

Après avoir examiné le liquide à l’intérieur de la bouteille, il est dit que le whisky a été déterminé comme étant du Bourbon avec 53 pour cent, qui est probablement produit entre 1763 et 1803. Tout en plaçant ces dates dans un contexte historique, les experts pensent que le whisky aurait été produit au cours de la Guerre révolutionnaire des années 1770 et rébellion du whisky des années 1790.

Ce n’est pas la seule cause, il y avait aussi la plus ancienne bouteille d’eau minérale, qui a été trouvée au fond de la mer Baltique. La bouteille mesure 12 pouces de long et porte l’inscription « Selters ». Fait intéressant, Selters est une marque d’eau de luxe allemande qui est toujours vendue aujourd’hui et qui a gagné en popularité au cours du XIXe siècle. Un groupe d’archéologues polonais a trouvé la bouteille à 40 pieds sous l’eau dans la baie de Gdańsk. Cette bouteille extrêmement rare était en bon état et encore bouchée lorsqu’elle a été récupérée de la mer. On pense que la bouteille a été produite entre 1806 et 1830, lorsque la plupart des flacons scellés contenaient de la bière ou du vin.

Les archéologues n’ont pas encore ouvert le flacon et ne sont pas très sûrs du goût de l’eau après 200 ans. Cette bouteille peut également les aider à retracer l’épave dans laquelle elle a été trouvée. Outre la bouteille, des morceaux de céramique, des bols et de la vaisselle ont également été retrouvés dans la mer.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici