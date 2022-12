La “plus ancienne bijouterie” de Grande-Bretagne va fermer ses portes après près de 230 ans

Une bijouterie considérée comme la plus ancienne de Grande-Bretagne est sur le point de fermer après près de 230 ans.

Martin Wilkinson Jewelers est dirigé par une seule famille depuis plus de 90 ans.

Martin Wilkinson Jewelers est dirigé par une seule famille depuis plus de 90 ans 1 crédit

Mais le propriétaire actuel, Andrew Campin, 80 ans, a déclaré: «Mes trois enfants ont tous leur propre carrière.

« Ma fille aînée est associée dans un cabinet médical, mon deuxième fils est agent d’intervention de la police armée et ma plus jeune fille enseigne.

“Aucun ne souhaite continuer dans l’industrie de la joaillerie et c’est compréhensible.

“J’ai aussi huit petits-enfants et prendre ma retraite me permettra de passer plus de temps avec eux.”

Le magasin a ouvert ses portes à Mansfield, Notts, sous le nom de Coral en 1794.

Il a été acheté à la fin des années 1800 par Martin Wilkinson, qui a changé le nom pour correspondre à son magasin établi à Newark.

Le père d’Andrew, Edgar, a pris la relève au début des années 1930.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le magasin réparait 20 montres par semaine pour les équipages de la RAF.

Parsons Jewellers, à Bristol, a ouvert ses portes en 1710 mais a fermé en 2014.

Lowe & Sons Jewelers à Chester a fermé ses portes en 2018 après 248 ans d’activité.