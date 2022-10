La plus ancienne bibliothèque publique des Amériques a des origines catholiques

PUEBLA, Mexique (AP) – Selon l’UNESCO, il s’agit de la plus ancienne bibliothèque publique des Amériques, nichée à l’écart de la rue dans un centre culturel du cœur historique de cette ville mexicaine. Ceux qui entrent dans la bibliothèque Palafoxiana pour la première fois – en voyant le haut plafond voûté et la peinture encadrée d’or de la Vierge Marie – pourraient penser qu’ils sont arrivés dans une chapelle.

En effet, la bibliothèque doit son existence à l’un des premiers évêques catholiques de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, qui en 1646 a fait don de sa bibliothèque privée de 5 000 volumes à un collège religieux local – dans l’espoir que toute personne sachant lire aurait accès pour eux.

En 1773, plus d’un siècle après la mort de Palafox, l’évêque de l’époque ordonna la construction d’une majestueuse bibliothèque pour abriter la collection. Les murs étaient équipés de deux rangées d’étagères en bois; un troisième niveau a été ajouté au 19e siècle à mesure que les dons affluaient des chefs religieux et des laïcs. Il existe aujourd’hui plus de 45 000 volumes et manuscrits.

Les livres sont organisés selon les principes de la philosophie scolastique selon lesquels le fondement de toute connaissance est Dieu et la raison est subordonnée à la foi.

Au premier étage, il y a plus de 11 000 bibles, documents religieux et textes théologiques. Le deuxième niveau est consacré à la relation entre Dieu et les hommes — chroniques d’ordres religieux et vies de saints — et le troisième contient des livres sur la physique, les mathématiques, la botanique, la langue, l’architecture, voire la menuiserie.

En effet, la collection globale navigue entre deux mondes — la parole de Dieu coexistant avec les contributions de l’humanité.

« Tout ce qui a été imaginé à l’époque se trouve dans la bibliothèque », a déclaré Juan Fernández del Campo, l’actuel directeur de la bibliothèque.

Parmi les plus grands trésors de la bibliothèque figurent neuf incunables – des livres réalisés entre 1450 et 1500 avec les premières techniques d’impression de Gutenberg – et des volumes de Galien et Vésale, réputés pour leurs contributions à l’étude de la médecine.

À l’intérieur de la bibliothèque, il n’y a pas de textes explicatifs qui révèlent les énigmes de la Palafoxiana à ses visiteurs, mais à l’entrée, il y a toujours des guides bénévoles qui racontent son histoire à quiconque est intéressé. Fernández del Campo a déclaré que l’accès aux documents est souvent prioritaire pour les chercheurs qui présentent une justification claire de leur demande.

La passion de Palafox pour les livres est évidente dans une citation de lui, écrite sur une mosaïque à l’extérieur de la bibliothèque.

“Celui qui se retrouve sans livres se retrouve dans une solitude sans consolation”, dit-il.

Pourtant, Fernández del Campo, depuis un bureau caché derrière l’autel de la Vierge à l’abri des regards des touristes, a déclaré que ces paroles de l’évêque devaient être interprétées dans le contexte de son temps.

« Si vous lisez ce qu’a dit Palafox et regardez en arrière dans l’histoire du Mexique, vous dites : Attendez une minute, non. Ce n’était pas le moment pour le Mexique de lever les ailes vers la liberté de pensée », a déclaré le directeur de la bibliothèque.

En effet, les archives historiques suggèrent que Palafox a cherché à affirmer l’autorité du roi d’Espagne et de la hiérarchie de l’Église catholique, le mettant en désaccord avec les ordres religieux tels que les jésuites qui ont remis en question l’autorité royale.

Au milieu de ces frictions, Palafox fut transféré en Espagne en 1653. Les jésuites furent expulsés de l’Empire espagnol un siècle plus tard ; beaucoup de leurs livres ont été ajoutés à la collection Palafox lorsque l’ordre a abandonné Puebla.

Selon le World Monuments Fund, le poids supplémentaire des livres stockés au troisième niveau de la bibliothèque a rendu les étagères plus susceptibles d’être endommagées lors des tremblements de terre qui ont frappé Puebla en 1999.

Suite aux tremblements de terre, le fonds a participé à un vaste projet de restauration. Les fissures dans les murs et les voûtes ont été réparées et les bibliothèques ont été restructurées.

La bibliothèque a rouvert en 2002; deux ans plus tard, il a été ajouté par l’UNESCO à son registre Mémoire du monde.

SI VOUS Y ALLEZ : Puebla est à environ 130 kilomètres par autoroute de Mexico, facilement accessible en voiture ou en bus. Ces dernières années, la bibliothèque a été ouverte tous les jours sauf le lundi, avec une entrée gratuite les dimanches et mardis et un modeste droit d’entrée les autres jours.

