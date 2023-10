La plupart sont favorables à une aide militaire à l’Ukraine, mais les divisions partisanes s’accentuent (sondage)

Commentez cette histoire Commentaire

Près de 20 mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le soutien bipartisan à l’aide militaire américaine s’est effiloché, selon une enquête publiée mercredi par le Chicago Council on Global Affairs. La plupart des Américains sont toujours favorables à l’envoi d’armes et de fournitures supplémentaires aux Ukrainiens, mais l’opinion publique est plus divisée sur la question de savoir si l’investissement en vaut la peine.

Ces conclusions arrivent à un moment critique, alors que l’Ukraine, embourbée dans une lutte coûteuse pour récupérer le territoire occupé, cherche un engagement supplémentaire des États-Unis sans que la fin de la guerre soit en vue. Le président Biden a demandé une nouvelle aide militaire de 13 milliards de dollars, mais les républicains ont supprimé cette provision. le projet de loi de dépenses à court terme a été approuvé samedi quelques heures avant une éventuelle fermeture du gouvernement.

La question restera l’un des débats centraux à Washington alors que les fonds existants s’épuisent et que les législateurs doivent décider s’ils approuvent ou non une aide supplémentaire dans un contexte d’opposition croissante parmi les républicains. Au Congrès, la plupart des dirigeants du Parti Républicain ont exprimé leur soutien à la poursuite de l’aide à l’Ukraine, mais les dernières données d’enquête soulignent à quel point la base du parti s’est détériorée ou a commencé à remettre en question l’augmentation des dépenses.

Un regard sur le montant des dépenses américaines pour la défense de l’Ukraine

Dans l’ensemble, le sondage du Chicago Council a révélé que 63 % des adultes américains sont favorables à la fourniture d’armes et de fournitures militaires supplémentaires au gouvernement ukrainien. Ce chiffre est comparable à 65 % en novembre dernier, mais en baisse par rapport aux 72 % de juillet 2022.

Parmi les républicains, le soutien s’élève désormais à 50 %, soit une baisse de 18 points de pourcentage depuis juillet 2022 et de 30 points depuis les premières semaines de l’invasion à grande échelle de la Russie. Le soutien aux démocrates s’élève à 77 pour cent, soit à peine un changement par rapport aux 79 pour cent de l’été 2022. Parmi les indépendants, le soutien a chuté de huit points à 60 pour cent.

L’enquête a été menée à la mi-septembre, avant que le dirigeant ukrainien, Volodymyr Zelensky, ne se rende aux États-Unis pour défendre la cause de son pays aux Nations Unies et au Capitole, où il a été confronté à des questions du Parti républicain sur la possibilité d’une prolongation du conflit.

Le sondage du Chicago Council révèle que 53 % des Américains estiment que l’injection d’armes, d’équipements et de formation américains – totalisant 43,9 milliards de dollars depuis l’invasion de l’année dernière, selon le Pentagone – en vaut la peine, contre 45 % qui estiment que ce n’est pas le cas. Près de 7 démocrates sur 10 ont déclaré que le soutien en valait la peine, tandis qu’environ 6 républicains sur 10 ont déclaré que ce n’était pas le cas. Les indépendants étaient divisés à peu près également sur cette question.

Les Américains sont sceptiques quant à l’argument avancé par l’administration Biden et d’autres selon lequel le soutien militaire à l’Ukraine dissuaderait l’agression d’autres pays. Le sondage révèle que 40 pour cent des personnes interrogées estiment que le soutien de l’Amérique à L’Ukraine rendrait les pays puissants moins susceptibles de tenter de s’emparer de pays plus faibles ailleurs, tandis que 20 % pensent qu’une telle agression deviendra plus probable et 40 % estiment que l’aide américaine ne fera aucune différence.

Les Américains continuent d’exprimer leur soutien à l’alliance de l’OTAN, renforcée par la guerre en Ukraine. Environ trois personnes sur quatre (77 %) estiment que les États-Unis devraient maintenir ou accroître leur engagement envers l’OTAN. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 81 % de 2022, mais est cohérent avec les niveaux enregistrés. durant la dernière décennie. Environ 9 démocrates sur 10, ainsi que 7 indépendants et républicains sur 10, soutiennent le maintien ou l’augmentation des engagements de l’OTAN.

Le sondage testait les opinions sur deux hypothèses impliquant l’alliance de l’OTAN : une invasion russe de l’Allemagne et une invasion russe d’un allié comme la Lettonie ou la Lituanie. Le sondage révèle que 64 % des personnes interrogées se déclarent favorables à l’envoi de troupes américaines si la Russie devait envahir « un allié de l’OTAN comme l’Allemagne », tandis que 57 % se disent favorables à l’envoi de troupes américaines si la Russie devait envahir « un allié de l’OTAN comme la Lettonie ou la Lituanie ».

Les démocrates sont à peu près à égalité dans leur soutien à la défense de l’Allemagne et de leurs alliés baltes, tandis que les républicains sont beaucoup plus favorables à la défense d’un pays comme l’Allemagne (64 %) que d’un pays comme la Lettonie, la Lituanie ou l’Estonie (48 %).

Les diplomates européens se rassemblent à Kiev alors que le soutien à l’Occident se fissure

Au-delà des divisions partisanes sur certaines de ces questions, il existe également de fortes divergences dans le soutien à l’Ukraine fondé sur l’éducation. Le sondage du Chicago Council a révélé que 75 pour cent des diplômés universitaires sont favorables à l’envoi d’armes et de fournitures militaires supplémentaires en Ukraine, contre 60 pour cent de ceux qui ont fait des études universitaires et 53 pour cent de ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou une éducation moins formelle. Alors que 64 pour cent des diplômés universitaires ont déclaré que l’aide militaire américaine en valait la peine, ce chiffre est tombé à 49 pour cent pour ceux qui ont fait des études universitaires et à 44 pour cent de ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins.

Hormis le sondage du Chicago Council, entre 34 et 41 % des Américains ont déclaré dans les récents sondages Post-ABC, Quinnipiac University et Fox News que les États-Unis fournissaient trop d’aide à l’Ukraine. Ces enquêtes ont révélé que des majorités ou des pluralités estimaient que c’était la bonne quantité ou pas assez, même si la majorité des républicains dans les sondages récents ont déclaré que les États-Unis en faisaient trop.

En chiffres absolus, les États-Unis ont fourni beaucoup plus d’aide militaire et financière que d’autres pays, même si en termes d’aide en pourcentage du produit intérieur brut, les petits pays ont fait davantage.

L’opinion publique américaine est fortement favorable à la responsabilité mutuelle. Seulement 3 % des adultes interrogés lors du sondage du Chicago Council estiment que les États-Unis ont une plus grande responsabilité que les pays européens pour aider l’Ukraine à se défendre contre la Russie.

Dans l’ensemble, 66 pour cent ont déclaré que les États-Unis et leurs alliés européens devraient être « également responsables » de l’aide à l’Ukraine et 30 % estiment que les pays européens devraient être plus responsables. Parmi les Républicains, 46 pour cent estiment que les pays européens devraient être plus responsables, tandis que 52 pour cent estiment que les deux pays devraient être également responsables.

Le sondage du Conseil de Chicago révèle un soutien mitigé en faveur d’une aide indéfinie à l’Ukraine. Une question a révélé que 49 % des personnes interrogées étaient d’accord sur le fait que « les États-Unis devraient exhorter l’Ukraine à accepter la paix le plus tôt possible afin que les coûts ne soient pas si élevés pour les ménages américains, même si cela signifie que l’Ukraine perdra une partie du territoire ». Une proportion similaire (47 %) estime que les États-Unis devraient soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra, même si les Américains doivent en conséquence payer des prix plus élevés pour l’essence et les denrées alimentaires.

Mais une question distincte, qui ne mentionnait pas la question sensible des prix du gaz ou des produits alimentaires, a trouvé un plus grand soutien en faveur d’un engagement à long terme. À ce propos, 57 % des personnes interrogées ont déclaré : « Les États-Unis devraient fournir des armes et du matériel militaire à l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle récupère tout le territoire conquis par la Russie. » Pendant ce temps, 39 pour cent ont déclaré : « Les États-Unis devraient encourager l’Ukraine à négocier avec la Russie pour mettre fin au conflit, même si cela signifie permettre à la Russie de conserver le territoire qu’elle a capturé en Ukraine. »

La plupart des Américains, 55 pour cent, estiment que ni la Russie ni l’Ukraine n’ont l’avantage dans la guerre, contre 46 pour cent en novembre dernier. À l’époque, 26 % des personnes interrogées disaient que l’Ukraine avait l’avantage et un pourcentage identique affirmait que la Russie avait l’avantage. Depuis lors, la perception de la position de l’Ukraine a diminué, 29 % des sondés affirmant que la Russie a l’avantage et 14 % accordant l’avantage militaire aux Ukrainiens.

Rares sont ceux qui s’attendent à une fin prochaine du conflit, avec 34 pour cent affirmant que les combats dureront « plus d’un an », 34 pour cent affirmant qu’ils dureront encore deux à quatre ans et 15 pour cent affirmant qu’ils dureront cinq ans ou plus.

Zelensky continue d’être populaire aux États-Unis, avec 67 % de personnes l’évaluant favorablement, contre 81 % en mars 2022. Ses notes parmi les Républicains ont chuté de 26 points au cours de cette période, mais 55 % continuent d’avoir une impression positive de lui, car C’est le cas de 61 pour cent des indépendants et de 84 pour cent des démocrates.

Les Américains sont presque unanimes pour blâmer le président russe Vladimir Poutine pour la guerre, avec environ 9 démocrates, républicains et indépendants sur 10 affirmant qu’il mérite « beaucoup » ou « une bonne part » de blâme. Dans l’ensemble, environ 3 personnes sur 10 ont blâmé l’OTAN, 3 sur 10 ont blâmé Zelensky, tandis qu’1 sur 4 a blâmé les États-Unis.

L’enquête du Chicago Council a été menée en ligne du 7 au 18 septembre auprès de 3 242 adultes dans tout le pays. L’échantillon a été tiré via le KnowledgePanel d’Ipsos, un panel d’enquête en cours recruté par échantillonnage aléatoire auprès des ménages américains. La marge d’erreur d’échantillonnage pour les résultats globaux est de plus ou moins deux points de pourcentage.