La plupart regardent la guerre en Ukraine avec horreur… mais le Dr Freda ne pouvait pas regarder de loin – son courage est impressionnant

Les prix The Sun’s Who Cares Wins rendront hommage à nos travailleurs de la santé dévoués lors d’une cérémonie fastueuse organisée par la seule et unique Davina McCall.

Il sera diffusé sur Channel 4 et All 4 le 27 novembre à 18h30 et voici les catégories dans lesquelles vos héros de la santé pourraient être avec une chance de gagner :

Best Doctor – un médecin du NHS – médecin généraliste, médecin hospitalier ou consultant

Meilleure sage-femme – une sage-femme du NHS qui a prodigué d’excellents soins à une femme ou à son bébé

Meilleure équipe – toute équipe du NHS ou de soins de santé en première ligne et dans les coulisses qui est allée au-delà de l’appel du devoir

Meilleure infirmière – une infirmière du NHS dans n’importe quel domaine

Best Health Charity – Pour un organisme de bienfaisance qui a contribué à changer des vies

Unsung Hero – Pour quelqu’un qui mérite d’être reconnu et célébré pour son travail d’aide aux autres

Young Hero – Pour les jeunes qui se sont surpassés. Ouvert à toute personne de moins de 18 ans

Héros de la santé mentale – Pour une contribution significative à la santé mentale

999 Hero – Pour les équipes et les individus qui se sont mobilisés en cas de crise

