La plupart des vols au départ de la Russie se vendent, le trafic frontalier augmente au milieu de la campagne de conscription

Certains Russes en âge de conscription se sont rendus à l’étranger jeudi pour échapper à la plus grande campagne de conscription de leur pays depuis la Seconde Guerre mondiale, tandis que des explosions ont secoué le sud-est de l’Ukraine à la veille des référendums prévus là-bas par les séparatistes pro-Moscou.

La nouvelle campagne de mobilisation du président russe Vladimir Poutine menace d’aggraver une guerre qui a déjà tué des milliers de personnes, déplacé des millions de personnes, pulvérisé des villes, endommagé l’économie mondiale et ravivé la guerre froide.

Bien que les sondages aient suggéré un large soutien national à l’intervention de la Russie en Ukraine, la conscription de masse peut être une décision risquée sur le plan intérieur après les promesses passées du Kremlin que cela ne se produirait pas et une série d’échecs sur le champ de bataille en Ukraine.

“Chaque personne normale est [concerned]”, a déclaré un homme russe s’identifiant uniquement comme Sergei, débarquant à Belgrade après un vol en provenance de Moscou jeudi. “La guerre est horrible. C’est normal d’avoir peur de la guerre et de la mort et de telles choses.”

Un homme russe arrivé à l’aéroport d’Istanbul jeudi a déclaré qu’il était parti en partie sur la décision du Kremlin. “La mobilisation partielle est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. [It’s a] très mauvaise étape et il semble que cela puisse entraîner beaucoup de problèmes [for] beaucoup de citoyens russes », a déclaré Alex, qui a refusé de donner un nom de famille.

REGARDER | La Russie mobilise 300 000 réservistes pour la guerre en Ukraine: La Russie mobilise 300 000 réservistes pour la guerre en Ukraine Dans une allocution télévisée, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’une mobilisation partielle serait nécessaire pour la prochaine phase de sa guerre avec l’Ukraine. Il a également accusé l’Occident de se livrer au «chantage nucléaire».

Un autre Russe, qui n’a donné son nom que comme Vasily, est arrivé à Istanbul avec sa femme, sa fille adolescente et six valises.

“La mobilisation était inévitable car il y avait une pénurie de ressources humaines. Je ne suis pas inquiet, car j’ai déjà 59 ans et mon fils vit à l’étranger”, a-t-il déclaré.

Un citoyen russe qui n’a donné son nom qu’en tant que Vasiliy est arrivé jeudi à Istanbul, en Turquie, avec sa femme et sa fille adolescente. Il a déclaré que “la mobilisation était inévitable” pour la Russie, “parce qu’il y avait une pénurie de ressources humaines” pour mener la guerre en Ukraine. (Reuters)

Peu de détails sur la mobilisation

Le décret de Poutine mercredi sur la mobilisation manquait de détails. Son ministre de la Défense a déclaré que jusqu’à 300 000 réservistes pourraient être exploités. C’était apparemment un effort pour prendre de l’élan après qu’une contre-offensive ukrainienne ce mois-ci ait repris des pans de territoire que les Russes avaient détenus.

Les manifestations anti-guerre dans 38 villes russes ont vu plus de 1 300 personnes arrêtées mercredi, a déclaré un groupe de surveillance. Certains des détenus avaient reçu l’ordre de se présenter aux bureaux d’enrôlement jeudi, le premier jour complet de la conscription, ont indiqué des organes d’information indépendants.

Le mouvement de protestation anti-guerre russe Vesna (printemps) a appelé à davantage de manifestations samedi. “En fin de compte, recevoir une amende ou quelques jours d’arrestation vaut mieux que d’obtenir des funérailles”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les sondeurs publics russes affirment que plus de 70% des Russes soutiennent ce que le Kremlin appelle “l’opération militaire spéciale” qui a commencé le 24 février, bien que les sondages divulgués en juillet aient montré une répartition égale entre ceux qui voulaient que les combats s’arrêtent ou continuent.

Trafic en hausse aux postes frontaliers terrestres

Les prix des billets d’avion au départ de Moscou ont grimpé au-dessus de 5 000 $ US pour les vols aller simple vers les destinations étrangères les plus proches, la plupart étant épuisés pour les jours à venir. Le trafic a également augmenté aux postes frontaliers avec la Finlande et la Géorgie.

Le trafic arrivant à la frontière orientale de la Finlande avec la Russie “s’est intensifié” dans la nuit et est resté élevé dans la journée jeudi, a déclaré le garde-frontière finlandais.

Jeudi, des voitures en provenance de Russie attendent dans de longues files d’attente au poste de contrôle frontalier entre la Russie et la Finlande près de Vaalimaa. (Olivier Morin/AFP/Getty Images)

L’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont commencé à refuser aux Russes les passages à niveau lundi à minuit, laissant la Finlande comme le seul moyen pour les citoyens russes d’entrer dans l’Union européenne depuis la Russie par voie terrestre.

La Finlande, dont la frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie est la plus longue de l’UE, suit de près la situation, a déclaré mercredi le ministre finlandais de la Défense, Antti Kaikkonen.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a déclaré mercredi que son pays pourrait “limiter ou empêcher complètement” le tourisme en provenance de Russie.

La Russie s’est moquée des informations faisant état d’un exode massif comme étant exagérées.

La compagnie aérienne nationale Aeroflot a déclaré qu’elle rembourserait les personnes incapables de voler comme prévu parce qu’elles avaient reçu un appel à l’armée.

Zelenskky exige une “juste punition”

S’adressant aux dirigeants mondiaux lors de l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Nations Unies à créer un tribunal spécial et à dépouiller Moscou de son droit de veto au Conseil de sécurité.

“Un crime a été commis contre l’Ukraine, et nous exigeons un juste châtiment”, a déclaré mercredi Zelenskyy par vidéo.

Le Conseil de sécurité de 15 membres se réunit à nouveau sur l’Ukraine plus tard jeudi. Il n’a pas été en mesure de prendre des mesures significatives contre l’Ukraine parce que la Russie est un membre permanent disposant d’un droit de veto, avec les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine.

Au sol, l’armée russe a tiré neuf missiles sur la ville de Zaporizhzhia, touchant un hôtel et une centrale électrique, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Starukh. Au moins une personne est morte avec d’autres piégées sous les décombres, a-t-il dit. Zaporizhzhia se trouve à environ 50 kilomètres de la centrale nucléaire du même nom.

Dans la ville méridionale de Melitopol, sous contrôle russe, également dans la région de Zaporizhzhia, une explosion a frappé un marché bondé. Le maire en exil de la ville a déclaré qu’il avait tué trois soldats et avait été mis en scène par les forces d’occupation pour accuser l’Ukraine de terrorisme, tandis qu’un membre de l’administration locale installée par la Russie a accusé les services spéciaux ukrainiens d’avoir tenté de semer le chaos à la veille d’un vote.

Les dirigeants régionaux pro-Moscou ont annoncé des référendums sur l’adhésion à la Russie du vendredi au 27 septembre dans les provinces de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – environ 15% du territoire ukrainien.

L’Ukraine et ses alliés ont dénoncé cela comme une “imposture” pour tenter de légitimer un accaparement illégal de terres.