La plupart des vaccins COVID-19 non utilisés expireront à la fin de l’année: vérificateur général

Des dizaines de millions de doses de vaccins COVID-19 sont probablement sur le point d’expirer et d’être gaspillées en raison d’une incapacité à gérer une offre excédentaire de doses, pour un coût estimé à environ 1 milliard de dollars, a rapporté mardi le vérificateur général du Canada.

Karen Hogan a publié les résultats de l’enquête de son bureau sur les efforts du gouvernement pour obtenir des doses de vaccin COVID-19 au début de la pandémie et suivre le nombre de personnes qui les ont reçues.

L’auditeur a donné un coup de pouce à l’Agence de la santé publique du Canada et à Approvisionnement Canada lorsqu’il s’agissait d’acheminer rapidement suffisamment de doses dans le pays pour atteindre les objectifs de vaccination, mais a déclaré que le gouvernement avait fait un travail beaucoup plus médiocre dans la gestion de tout cet approvisionnement.

“Nous avons constaté que l’Agence de la santé publique du Canada n’a pas réussi à minimiser le gaspillage de vaccins”, a écrit Hogan dans le rapport.

Le gouvernement savait qu’en signant des accords d’achat anticipé avec un certain nombre de sociétés pharmaceutiques, il risquait d’acheter plus de vaccins contre la COVID-19 que les Canadiens n’en avaient besoin.

L’ASPC et Approvisionnement Canada ont signé des accords avec sept entreprises qui développaient des vaccins en 2020 et 2021, au cas où seulement quelques-unes seraient approuvées par Santé Canada.

Jusqu’à présent, six d’entre eux ont été autorisés par l’agence d’examen des médicaments.

L’auditeur a constaté qu’environ la moitié des 169 millions de doses payées par le gouvernement sont arrivées dans les bras des Canadiens entre décembre 2020 et mai 2022.

Le gouvernement fédéral a annoncé son intention de faire don de quelque 50 millions de doses excédentaires à d’autres pays, mais au 31 mai, seuls 15 millions environ avaient été distribués et 13,6 millions supplémentaires avaient expiré avant de pouvoir être donnés.

Le Canada a offert les 21,7 millions de doses restantes à d’autres pays, mais elles seront gaspillées si elles ne sont pas distribuées bientôt.

Il y avait également 32,5 millions de doses dans les inventaires fédéraux et provinciaux à la fin de la période de vérification en mai, d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars, selon l’estimation du vérificateur.

Hogan a déclaré dans son rapport que la majorité de ces doses expireront d’ici la fin de 2022.

Une partie du problème, a-t-elle dit, était que les provinces et les territoires ne communiquaient pas et ne partageaient pas les données avec l’ASPC.

« Bien que certaines provinces et territoires aient systématiquement fait rapport à l’agence, l’agence n’a pas été en mesure d’obtenir des données complètes de la plupart. Cela signifiait que le statut de ces doses était inconnu et réduisait la capacité de l’agence à prévoir les besoins d’approvisionnement et à planifier les dons », indique le rapport.

Le bureau du vérificateur général et l’agence de santé publique elle-même ont averti pendant une décennie avant la pandémie de COVID-19 qu’il y avait de graves lacunes dans les plans fédéraux et provinciaux de partage des données sur la santé.

En janvier 2021, Deloitte Inc. a obtenu un contrat de 59,1 millions de dollars pour mettre au point un système national de gestion des vaccins appelé VaccineConnect pour partager des informations opportunes sur la distribution, la couverture et la sécurité des vaccins.

Certains éléments de ce programme étaient opérationnels à temps, mais d’autres ont été retardés et l’auditeur a constaté que l’ASPC utilisait plutôt des feuilles de calcul pour suivre manuellement les dates d’expiration et les déchets à partir de juin 2021.

—Laura Osman, La Presse canadienne

CoronavirusPolitique Fédéralevaccins