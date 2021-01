La plupart des utilisateurs de WhatsApp reconsidèrent l’utilisation de l’application de messagerie mobile instantanée et recherchent son alternative suite aux changements de politique proposés par la société du groupe Facebook, selon une étude. L’étude, menée par CyberMedia Research (CMR) couvrant 1500 utilisateurs de WhatsApp, a révélé que 79% des utilisateurs de l’application de messagerie instantanée (répondants) reconsidèrent son utilisation, 28% d’entre eux prévoyant même de quitter WhatsApp après la mise en œuvre de sa nouvelle politique. en mai 2021.

«Pour les consommateurs, WhatsApp était leur propre plate-forme de messagerie gratuite et intime. Alors que WhatsApp évolue finalement vers une intégration beaucoup plus étroite avec l’écosystème Facebook à partir de maintenant, il risque une érosion de la confiance et de la fidélité à la marque – deux déterminants clés pour un avantage concurrentiel durable sur le marché », A déclaré Prabhu Ram, directeur du CMR Industry Intelligence Group, dans un communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp a informé les utilisateurs d’une mise à jour de ses conditions de service et de sa politique de confidentialité concernant la manière dont il traite les données des utilisateurs et s’associe à Facebook pour proposer des intégrations dans les produits du géant des médias sociaux. Il a également déclaré que les utilisateurs devront accepter les nouvelles conditions et politique d’ici le 8 février 2021 afin de continuer à utiliser WhatsApp. Cependant, l’application de messagerie mobile a reporté la mise à jour à mai après avoir été critiquée pour sa nouvelle politique de confidentialité et ses conditions de service.

En réponse à la politique « à prendre ou à laisser » de WhatsApp, les consommateurs ont attribué une gamme d’émotions allant de la colère (49%), à ne plus jamais faire confiance à WhatsApp (45%), en passant par le sentiment d’abus de confiance (35%). « Seuls 10 pour cent des consommateurs restent indifférents à l’annonce de la nouvelle politique », indique l’étude. Parmi les répondants, 39% utilisaient déjà l’application de messagerie instantanée Telegram.

Selon les résultats de l’étude, 41% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles prévoyaient de passer à Telegram, tandis que 35% préféraient Signal. Telegram a obtenu un score supérieur à Signal en termes de notoriété (55%) et d’utilisation réelle (39%), selon l’étude. Au cours de la dernière année, 37% des utilisateurs ont effectivement utilisé Telegram, contre seulement 10% pour Signal. « Nos recherches montrent que Telegram, en particulier, a gagné du terrain parmi les utilisateurs au cours de l’année écoulée, bien avant le récent fiasco des relations publiques de WhatsApp. »

« Alors que Signal a récemment connu une explosion de sa popularité, il n’a pas été en mesure de se développer assez rapidement, et les utilisateurs ont été confrontés à des défis avec lui », a déclaré Ram. Près de 50% des personnes interrogées ont reçu des messages suspects de numéros inconnus, avec un potentiel de phishing, des liens malveillants. « Le phishing est élevé parmi les utilisateurs de WhatsApp (52 pour cent) et le plus bas parmi les utilisateurs de Telegram (28 pour cent) », indique l’étude.