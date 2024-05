La plupart des utilisateurs de Wegovy et Saxenda ont arrêté prématurément les médicaments amaigrissants

Plus de la moitié des personnes ayant reçu des médicaments amaigrissants Saxenda et Wegovy au cours de la dernière décennie ont arrêté leur traitement trop tôt pour obtenir des bénéfices significatifs pour leur santé, selon une étude réalisée par un important assureur maladie américain.

La Blue Cross Blue Shield Association a analysé les réclamations pharmaceutiques et médicales de près de 170 000 personnes entre juillet 2014 et décembre 2023 et a constaté que 58 % d’entre elles n’avaient pas suivi un traitement de 12 semaines avec les médicaments liraglutide ou sémaglutide, vendus sous les noms de marque Saxenda et Wegovy.

Près d’un patient sur trois a arrêté le traitement dans les quatre semaines, avant que la posologie recommandée n’atteigne la dose ciblée du médicament. Parce que ces patients ont abandonné avant d’avoir terminé le traitement recommandé, ils étaient moins susceptibles de bénéficier des avantages médicaux de la perte de poids, selon l’étude.

La Blue Cross Blue Shield Association est une fédération regroupant des dizaines d’entreprises à but lucratif et à but non lucratif qui fournissent une assurance maladie à environ 118 millions de personnes dans 50 États. L’assureur a publié les données non évaluées par les pairs pour informer les décideurs et le public sur la manière dont ces deux médicaments amaigrissants très populaires sont utilisés et pour « brosser un tableau plus clair de ce qui fait le succès d’une personne », a déclaré Razia Hashmi, vice-présidente de affaires cliniques à Blue Cross Blue Shield.

Une porte-parole de Novo Nordisk, qui commercialise Saxenda et Wegovy, a refusé de commenter l’étude, qui n’a pas été publiée dans une revue médicale indépendante.

Cette classe de médicaments amaigrissants, appelés agonistes des récepteurs du GLP-1 (glucagon-like peptide-1), est devenue extrêmement populaire auprès des consommateurs. Les ventes trimestrielles de médicaments contre l’obésité ont dépassé 1,1 milliard de dollars au milieu de 2023, selon une étude. rapport du Bureau du budget du Congrès.

Ces médicaments étaient initialement utilisés pour traiter le diabète. Les fabricants de médicaments ont ensuite obtenu l’autorisation de les commercialiser pour la perte de poids et les maladies cardiaques. Les sociétés pharmaceutiques continuent d’étudier d’autres utilisations potentielles des GLP-1, qui peuvent coûter de leur poche plus de 10 000 dollars par an.

Parce que les médicaments sont très largement prescrits et coûteux, Hashmi a déclaré qu’il est important de comprendre comment les patients utilisent ces médicaments pour perdre du poids et s’ils obtiennent des bénéfices pour la santé. Il est également essentiel de comprendre pourquoi une si grande partie des patients ont arrêté de prendre leurs médicaments avant d’avoir atteint le bon dosage pour commencer à en récolter les bénéfices.

L’étude a révélé que les patients prescrits des médicaments amaigrissants par un endocrinologue ou un spécialiste de l’obésité étaient plus susceptibles de les suivre plus longtemps. Les patients qui avaient consulté fréquemment leur médecin ou un autre prescripteur au cours des 12 premières semaines étaient également plus susceptibles de continuer à prendre leurs médicaments. L’étude a révélé que les jeunes adultes entre 18 et 34 ans étaient plus susceptibles d’abandonner le médicament avant d’avoir terminé le traitement prescrit.

Saxenda, qui nécessite des injections quotidiennes, était le seul médicament GLP-1 approuvé pour la perte de poids de 2014 à 2021. L’étude indique que moins de 6 000 personnes ont commencé à prendre le médicament chaque année au cours de cette période.

Lorsque Wegovy a obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration pour la perte de poids en 2021 en tant qu’injectable hebdomadaire, les prescriptions ont grimpé en flèche, atteignant près de 121 000 scripts en 2023, selon l’étude.

Les employeurs et les régimes d’assurance maladie tentent de ralentir les dépenses consacrées à ces médicaments. De nombreux assureurs ont imposé des exigences telles qu’une autorisation préalable ou une thérapie par étapes, qui obligent les gens à essayer d’abord des médicaments moins chers. Dans certains cas, les employeurs et les assureurs refusent complètement la couverture.

L’étude n’a pas abordé la manière dont les différents régimes d’assurance Blue Cross Blue Shield couvrent ces médicaments amaigrissants. Hashmi a déclaré que Blue Cross Blue Shield n’utiliserait pas ces preuves pour prendre des décisions en matière de couverture.

« Nos décisions en matière de couverture sont toujours basées sur des études et de la littérature publiées et fondées sur des preuves », a déclaré Hashmi. « Cette étude enrichit les connaissances sur les preuves du monde réel. Mais tant qu’il n’aura pas été publié, examiné et critiqué par des pairs, il ne fera pas partie des critères. »

James Gelfand, président et directeur général du comité industriel de l’ERISA, qui représente les entreprises qui offrent des avantages sociaux aux employés, a déclaré que les employeurs vérifieraient si les patients respectaient ces médicaments.

« Cela peut prendre un an ou plus pour obtenir de vrais résultats avec ces médicaments de perte de poids à 1 000 $ par mois », a déclaré Gelfand. « Lorsque les patients abandonnent prématurément, comme le font la plupart des patients, cet argent est gaspillé. Et le résultat est des coûts d’assurance maladie plus élevés pour tous ceux qui bénéficient du plan de santé de leur employeur. »

