La plupart des travailleurs médicaux japonais n’ont pas encore été entièrement vaccinés à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo

Moins de 30% des médecins japonais ont été vaccinés contre le COVID-19 dans les grandes villes à seulement 65 jours avant le début de la Jeux olympiques de Tokyo, a rapporté mercredi le journal Nikkei, au milieu des appels croissants à l’annulation des Jeux. Les chiffres du Cabinet publiés cette semaine ont montré que trois mois après le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19 au Japon, moins de 40 pour cent de tous les travailleurs médicaux du pays ont été complètement vaccinés. Le problème est particulièrement prononcé à Tokyo, ville hôte des Jeux, et dans d’autres grands centres de population, où le taux de personnel médical entièrement vacciné était inférieur à 30 pour cent, a rapporté le Nikkei.

Une grande partie de l’approvisionnement en vaccins était concentrée dans les grands hôpitaux, et il y avait eu des problèmes dans les systèmes de réservation pour le personnel médical, selon le journal.

La lenteur du déploiement des médecins et des infirmières fait partie des plaintes citées par des groupes médicaux qui se sont prononcés contre la tenue des Jeux alors que le Japon se bat pour contenir une flambée des infections.

Le gouvernement vise à vacciner la plupart de ses 36 millions de personnes âgées de plus de 65 ans d’ici la fin du mois de juillet. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement espère livrer environ 1 million de tirs par jour, environ trois fois plus vite que le rythme actuel.

Jusqu’à présent, seuls 3,7% de la population japonaise de 126 millions ont reçu au moins un vaccin contre le COVID-19, le taux le plus bas parmi les pays riches. Initialement, le retard était la rareté des approvisionnements en vaccin mis au point par Pfizer Inc (PFE.N) et BioNTech SE (22UAy.DE), le seul approuvé par les régulateurs à ce jour.

Mais les expéditions entrantes du vaccin Pfizer ont considérablement augmenté en mai, et le gouvernement devrait approuver cette semaine le candidat de Moderna Inc (MRNA.O) pour une utilisation dans les centres de vaccination de masse.

Le plan développé par AstraZeneca PLC (AZN.L) est également envisagé par les régulateurs nationaux.

