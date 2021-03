Un homme de 21 ans, soupçonné d’avoir tué huit personnes dans trois spas de la région d’Atlanta mardi soir, a affirmé que sa dépendance sexuelle avait motivé l’attaque meurtrière.

Bien que la dépendance sexuelle soit plus fréquente que les gens ne le pensent, selon les experts, le trouble lui-même ne conduit pas à un comportement violent ou criminel.

«La plupart des toxicomanes sexuels ne sont ni des meurtriers, ni des voleurs, ni des escrocs ou d’autres types de criminels», a déclaré le Dr Douglas Weiss, psychologue et président de l’American Association for Sex Addiction Therapy. «Il y a une différence entre la dépendance et ce type de comportement.»

Carol Juergensen Sheets, thérapeute en toxicomanie sexuelle certifiée, a fait un point similaire en 2018 en parlant du magnat hollywoodien Harvey Weinstein et de l’acteur Kevin Spacey, des personnalités de haut niveau qui ont été accusées d’abus sexuels. Elle a déclaré que la classification appropriée des comportements dont ils étaient accusés était «un trouble du pouvoir et du contrôle, et non une dépendance sexuelle».

Qu’est-ce que la dépendance sexuelle?

Selon la Mayo Clinic, le comportement sexuel compulsif – communément appelé dépendance sexuelle – est une préoccupation excessive pour les fantasmes, les pulsions ou les comportements sexuels difficiles à contrôler, qui provoque de la détresse ou qui affecte négativement la santé, le travail ou les relations.

Cela peut inclure une gamme de comportements différents tels que la masturbation, le cybersexe, les partenaires sexuels multiples, la pornographie ou le paiement du sexe. La dépendance sexuelle pourrait nuire à l’estime de soi, aux relations, à la carrière, à la santé et à d’autres personnes si elle n’est pas traitée.

« C’est un schéma répété de ne pas pouvoir s’arrêter et ressentir un sentiment de regret si vous ne vous arrêtez pas, donc vous pouvez accumuler de la colère et du ressentiment », a déclaré Weiss. «(Mais) je traite des toxicomanes sexuels depuis 30 ans et moins de 1% d’entre eux commettent un acte de violence.»

Environ 3% à 6% de la population adulte américaine souffrent de comportements sexuels compulsifs, a estimé le Dr Indra Cidambi, psychiatre et directeur médical du Center for Network Therapy.

La dépendance sexuelle est un trouble progressif qui commence généralement entre la fin de l’adolescence et le début de la vingtaine, a-t-elle déclaré. La grande majorité des personnes aux prises avec une dépendance sexuelle sont des hommes, mais elles incluent également des femmes.

L’Organisation mondiale de la santé a classé le «trouble de santé sexuelle compulsif» comme un trouble de santé mentale dans sa Classification internationale des maladies en 2018. Le traitement peut aller de séances de thérapie à des séjours dans des établissements de réadaptation en passant par des programmes plus simples en 12 étapes.

Un pourcentage de délinquants sexuels peut être des toxicomanes sexuels, mais la majorité des toxicomanes sexuels ne sont pas des délinquants sexuels, a déclaré Weiss.

Bien que le tireur présumé ait pu blâmer les attaques de mardi sur sa dépendance sexuelle, a déclaré Cidambi, il est difficile de déterminer sa véritable motivation sans une enquête plus approfondie.

Il est également difficile de distinguer la race des meurtres, a déclaré Grace Kao, experte en études asiatiques américaines et directrice du département de sociologie de l’Université de Yale.

Six des huit victimes étaient des femmes américaines d’origine asiatique. Les stéréotypes et l’hyper-sexualisation des femmes asiatiques sont des facteurs qui motivent le harcèlement et la violence à leur encontre.

Dans un communiqué mercredi, l’Asian American Advancing Justice, une organisation à but non lucratif d’aide juridique et de défense des droits civils, a déclaré que le contexte plus large des récentes fusillades « ne peut être ignoré ».

« Les fusillades ont eu lieu sous le traumatisme d’une violence croissante contre les Américains d’origine asiatique dans tout le pays, alimentée par la suprématie blanche et le racisme systémique », indique le communiqué.

