La plupart des systèmes solaires ruraux indiens ne fonctionnent plus en raison d’un mauvais entretien

BARBERA, Inde – Au cours des trois dernières décennies, l’Inde a installé des milliers de mini-réseaux solaires à travers le pays, principalement dans des villages reculés encore inaccessibles par l’électricité traditionnelle. L’infrastructure solaire décentralisée – y compris les panneaux sur les toits, les pompes à eau électriques et les lampadaires et les réseaux de distribution locaux – a été présentée comme un moyen d’électrifier les zones les plus pauvres et d’accélérer la transition du pays loin des combustibles fossiles.