Une majorité de fans de la Coupe du monde soutiennent la FIFA indemnisant les travailleurs migrants pour les violations de leurs droits lors des préparatifs du tournoi de 2022 au Qatar, selon un sondage commandé par Amnesty International et publié jeudi.

Le Qatar a fait l’objet de critiques à plusieurs reprises concernant les conditions des travailleurs migrants, mais insiste sur le fait qu’il a apporté des améliorations majeures ces dernières années.

Le sondage YouGov a interrogé plus de 17 000 adultes de 15 pays – principalement en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, au Maroc et au Kenya, a déclaré Amnesty dans un communiqué.

Soixante-treize pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles “soutenaient fortement” ou “avaient tendance à soutenir” l’instance dirigeante du football en utilisant une partie de ses revenus de la Coupe du monde 2022 pour indemniser les travailleurs migrants, selon les chiffres.

Parmi ceux qui ont déclaré qu’ils étaient susceptibles de regarder au moins un match, 84% ont soutenu la proposition.

“Il est encore temps pour la FIFA de faire ce qu’il faut”, a déclaré Steve Cockburn d’Amnesty dans un communiqué l’appelant “à mettre en place un programme de remédiation… avant le coup d’envoi du tournoi” le 20 novembre.

« Les supporters ne veulent pas d’une Coupe du monde entachée de manière indélébile par des violations des droits de l’homme », a ajouté Cockburn.

En réponse, la FIFA a déclaré avoir pris note du sondage, mais a averti que “les répondants pourraient ne pas être pleinement conscients des mesures mises en œuvre ces dernières années par la FIFA et ses partenaires au Qatar pour protéger les travailleurs impliqués dans l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA”.

“Les travailleurs ont été indemnisés sous diverses formes lorsque les entreprises n’ont pas respecté les normes de bien-être des travailleurs”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

“La FIFA poursuivra ses efforts pour permettre des mesures correctives pour les travailleurs qui pourraient avoir été lésés par le travail lié à la Coupe du Monde de la FIFA.”

Le Qatar a été accusé de sous-déclarer les décès et les blessures parmi les travailleurs migrants et de ne pas en faire assez pour atténuer les conditions difficiles. Les salaires impayés ont également été fréquemment augmentés.

Le gouvernement qatari a souligné les réformes majeures qu’il a introduites, notamment un salaire minimum, le démantèlement d’un régime qui accordait aux employeurs des droits stricts sur les travailleurs et l’imposition de règles plus strictes sur le travail pendant la chaleur estivale.

Dans une interview accordée au magazine français Le Point, le dirigeant du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, s’est dit fier des mesures prises par l’émirat pour protéger le bien-être des travailleurs.

“Nous avons compris que nous avions un problème avec le travail sur les chantiers et nous avons pris des mesures fortes en un temps record”, a déclaré l’émir lors de sa troisième interview seulement depuis son accession au trône en 2013.

« Nous avons changé la loi et nous punissons quiconque abuse d’un employé. Nous avons ouvert nos portes aux organisations non gouvernementales et nous coopérons avec elles. Nous en sommes fiers.

