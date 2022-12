La plupart des Russes soutiennent les pourparlers de paix mais rejettent le retour de la Crimée, selon un sondage

Commentez cette histoire Commentaire

L’Ukraine a déclaré qu’elle ne négocierait pas avec la Russie à moins qu’elle ne restitue tous les territoires occupés, y compris la Crimée, que Moscou a annexée en 2014. Mais ce n’est pas seulement le président russe Vladimir Poutine qui pourrait s’opposer à cette concession – le public russe peut aussi. Selon de nouvelles données de sondages, les Russes soutiennent de justesse les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais ils rejettent aussi massivement le retour des régions annexées telles que la Crimée ou le Donbass.

Les résultats, issus d’une enquête conjointe menée en novembre par le Chicago Council on Global Affairs et le Levada Center basé à Moscou, ont été publiés mardi et suggèrent que même si les Russes sont fatigués de la guerre, les négociations de paix entre Kiev et Moscou pourraient faire face à des contraintes importantes. .

En effet, malgré la perception largement répandue que la guerre a été un désastre pour Moscou, l’enquête suggère que peu de Russes se considèrent comme du côté des perdants – ou du moins dans une position où ils doivent renoncer à quelque chose pour parvenir à la paix.

“On ne sait pas exactement quelles concessions significatives, le cas échéant, les Russes seraient prêts à faire de leur côté, à part un cessez-le-feu et des échanges de prisonniers”, indique un rapport annonçant les résultats de l’enquête dans sa conclusion.

Cela pourrait être un problème majeur. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur le fait que la Crimée reviendrait sous contrôle ukrainien dans le cadre de tout accord de paix potentiel, l’appelant le “rétablissement de la vraie paix” en octobre.

Des sondages auprès des Ukrainiens montrent que la reprise de la Crimée bénéficie d’un soutien élevé, un sondage de septembre ayant révélé que près de neuf Ukrainiens sur dix pensaient que Kiev ne devrait pas autoriser la Russie à conserver un territoire ukrainien, même si cela signifiait prolonger le conflit.

L’enquête a été menée entre le 24 et le 29 novembre auprès de 1 601 adultes russes interrogés en personne à leur domicile par le Centre Levada, l’une des sociétés de sondage indépendantes les plus respectées de Russie. Les données démographiques ont été utilisées pour pondérer les réponses afin de les rendre représentatives au niveau national, avec une marge d’erreur comprise entre 3,4 % et 1,5 %.

Les sondages dans des pays autoritaires comme la Russie sont compliqués, mais les auteurs de l’enquête ont déclaré plus tôt cette année qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve que les répondants n’étaient pas disposés à partager leurs véritables sentiments avec les enquêteurs. Au lieu de cela, les auteurs ont suggéré que les niveaux élevés de soutien à la guerre étaient cohérents avec le paysage médiatique étroitement contrôlé du pays, qui dépeint souvent une vision optimiste du conflit.

Selon les dernières données d’un sondage, les trois quarts de tous les Russes soutiennent « l’armée spéciale en Ukraine » de Moscou, à seulement six points de l’approbation record de 81 % enregistrée par Levada en mars, peu après le début de la guerre.

Moins d’un tiers des Russes ont déclaré que la guerre avait échoué, contre 53 % qui ont déclaré qu’elle avait réussi.

Mais il y a aussi des signes d’un manque d’enthousiasme croissant, peut-être même d’inquiétude, à propos de la guerre.

Peu de temps après l’invasion de la Russie, les recherches du Chicago Council-Levada ont montré que les Russes considéraient généralement le conflit comme une défense des russophones ou d’autres personnes du Donbass. Mais les Russes semblent maintenant beaucoup plus incertains des objectifs de la guerre, avec plus d’un sur cinq (22%) déclarant qu’ils ne pouvaient pas décrire le but de la guerre – une augmentation de 13% depuis mars.

Pendant ce temps, le pourcentage de Russes qui ont qualifié la guerre de défensive est passé de 43 % à 27 %.

Et après neuf mois de guerre et de nombreux revers pour les forces russes, les Russes se sont avérés légèrement favorables aux négociations, avec cinq contre quatre en faveur du début des pourparlers et une faible majorité, 53 %, en faveur des négociations dans l’ensemble.

Plus de Russes sont favorables à l’ouverture de pourparlers lorsqu’on leur rappelle les coûts infligés à la Russie, avec 62 % soutenant des pourparlers s’ils mettaient fin à la mort de soldats russes.

Mais si des pourparlers de paix devaient avoir lieu, il y avait peu de soutien pour les concessions de Moscou parmi le public russe. 78% des Russes ont déclaré qu’il serait inacceptable de rendre la Crimée à l’Ukraine, tandis que 66% ont dit la même chose de la région orientale du Donbass, qui reste occupée par les forces russes et leurs alliés ukrainiens.

Près de huit Russes sur dix ont déclaré qu’il serait acceptable d’autoriser l’Ukraine à reprendre l’expédition de céréales vers d’autres pays, tandis que presque tous étaient favorables à un échange réciproque de prisonniers de guerre.

Le sondage Chicago Council-Levada n’a pas ventilé les données démographiques de ses répondants russes, mais a posé des questions sur leur consommation de médias. Notamment, ceux qui ont obtenu leurs nouvelles via les chaînes Telegram, les amis et les parents et les médias sociaux, plutôt que les réseaux de télévision et les journaux largement alignés sur l’État, étaient beaucoup moins susceptibles de considérer la guerre comme un succès.