La plupart des Russes soutiennent la guerre en Ukraine, mais un cinquième ne l’aime pas, selon une nouvelle étude

Le soutien public russe à la guerre contre l’Ukraine, bien que très élevé, est moins solide que ne le suggèrent généralement les statistiques, selon une nouvelle analyse du Carnegie Endowment for International Peace, et a chuté ces derniers mois, certains partisans se disant ambivalents, anxieux , choqué ou effrayé par la campagne militaire en cours.

Environ 20% des personnes interrogées ont déclaré ne pas soutenir la guerre, contre 14% en mars, selon l’analyse. Environ 75% ont déclaré qu’ils soutenaient la guerre, contre 81% en mars.

Pourtant, alors que l’intérêt russe pour la guerre diminue, beaucoup la voient simplement comme une tempête à affronter avant que la vie ne revienne à la normale, selon le rapport Carnegie.

Et la plupart des Russes pensent que leur pays ne peut pas être du “mauvais côté”, alors que très peu pensent que le pays pourrait être vaincu, selon l’article des analystes politiques Andrei Kolesnikov de Carnegie et Denis Volkov, directeur de l’institut de sondage indépendant Levada Center.

Le document était basé sur des sondages de février à août par le centre et sur des groupes de discussion de mars à mai.

Kolesnikov et Volkov ont déclaré que l’opinion, souvent répandue en Occident, selon laquelle le président russe Vladimir Poutine a le plein soutien de la société russe est “tout simplement incorrecte”. Ils ont fait valoir que la véritable image est complexe.

“Plutôt que de consolider la société russe, le conflit a exacerbé les divisions existantes sur un large éventail de questions, y compris le soutien au régime”, ont-ils écrit.

Depuis l’invasion du 24 février, « de vieux amis se sont disputés ; parents et enfants ne sont plus en bons termes ; les couples mariés depuis longtemps ne se font plus confiance ; et les enseignants et les étudiants se dénoncent les uns les autres.

« Les opinions se polarisent. Au fil du temps, les opinions polarisées se radicalisent. Tout cela indique un conflit croissant au sein de la société russe », ont écrit Kolesnikov et Volkov, soulignant de fortes différences entre les 47 % qui ont définitivement soutenu la guerre en juin – décrite en Russie comme une « opération militaire spéciale » – et les 28 % qui ont surtout l’a soutenu.

La répression massive de Poutine contre les manifestations et les médias indépendants a réussi à endiguer la critique publique de la guerre – qui a été criminalisée.

Mais le malaise suscité par la guerre, même parmi ceux qui prétendent la soutenir, souligne les risques politiques potentiels à long terme d’une politique menée par le président et un petit groupe de purs et durs qui semble s’appuyer sur la militarisation de la société, l’endoctrinement des écoliers, suppression des informations sur la guerre et emprisonnement des dissidents.

Poutine pense que l’Occident sera le premier à clignoter dans la guerre d’usure, selon les élites russes

Même parmi ceux qui ont dit qu’ils soutenaient la guerre, beaucoup étaient ambivalents. Selon Kolesnikov et Volkov, les 28 % qui ont principalement soutenu la guerre étaient plus susceptibles d’exprimer de l’anxiété, de la peur ou de l’horreur à ce sujet.

“Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire face à ces sentiments de peur ou de choc”, a déclaré Kolesnikov dans une interview. «Mais ils préfèrent être dans le courant dominant. Il y a un blocage psychologique contre les accusations selon lesquelles les Russes sont mauvais. Ils veulent être du côté du bien, et en ce sens, ils préfèrent utiliser des sources d’information officielles, ils préfèrent ne pas utiliser d’autres sources d’information, et ils préfèrent croire les paroles de Poutine et de tout responsable.

Certains partisans de la guerre étaient détachés, préférant « rester neutres » ou disant que le gouvernement savait mieux.

Mais les Russes ambivalents à propos de la guerre pourraient devenir “un réservoir de mécontentement futur” pour Poutine et son régime, surtout si la situation économique des Russes ordinaires s’aggrave, a déclaré Kolesnikov dans l’interview.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, alors que beaucoup s’attendent à ce que Poutine reste au pouvoir, Kolesnikov et Volkov prédisent un changement de plus en plus autoritaire, impliquant potentiellement une chasse aux «traîtres nationaux» et des procès qui favoriseraient la peur et dissuaderaient la dissidence.

“Presque sûrement, il y aura encore plus de pression sur les dissidents, avec une gamme d’outils autoritaires et de lois répressives”, ont-ils écrit.

Les 47% de fervents partisans de la guerre avaient tendance à être dogmatiques et fiers des actions militaires de la Russie, et semblaient adopter certaines des propagandes les plus courantes du Kremlin, selon l’analyse. « Ce n’est pas comme si nous prenions quoi que ce soit (qui ne nous appartient pas) » était un commentaire typique d’un groupe de discussion. « Nous libérons (l’Ukraine) des nazis et des fascistes » en était un autre.

Ces répondants étaient souvent des hommes âgés de 45 à 50 ans. « La guerre est la locomotive de l’histoire », a déclaré l’un d’eux.

Beaucoup d’entre eux, dépendants de la télévision d’État pour leurs informations, pensent que la Russie « n’a jamais envahi personne » et « n’a jamais défendu que nos frontières », selon Kolesnikov et Volkov.

« Personne dans le monde entier ne nous écoute. Ils pensent tous que nous sommes l’ennemi, que nous sommes les méchants. Comment pouvons-nous démystifier tous ces faux? Nous faisons ce qu’il faut en toute bonne conscience », a déclaré un partisan de la guerre, selon l’analyse.

La Russie accuse l’Ukraine de l’explosion d’une voiture qui a tué la fille d’un allié de Poutine

Mais Kolesnikov a déclaré que près de la moitié des Russes qui soutiennent la guerre souhaitent également des pourparlers de paix.

“Ils ne veulent plus de positions bellicistes”, a-t-il déclaré. « Ils ne veulent pas la poursuite de l’offensive. Ils disent : ‘Allons aux pourparlers de paix. C’est assez. Nous sommes victorieux, mais cela suffit. C’est trop long.’ ”

Pendant des années, la télévision d’État russe a dépeint les Ukrainiens comme des agresseurs persécutant les russophones dans l’est de l’Ukraine où Moscou a fomenté un soulèvement séparatiste en 2014 et établi des mandataires pro-Kremlin, peu de temps après avoir envahi et annexé la Crimée en violation du droit international.

La plupart des Russes blâment l’Occident pour la guerre et les difficultés causées par les sanctions, tandis que toute information qui contredit la version officielle de l’État “est rejetée par beaucoup comme des mensonges, des manifestations de russophobie ou de la propagande ennemie”, selon le journal.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que la guerre avait uni la société russe et non polarisé, affirmant que le soutien à Poutine prenait de l’ampleur.

Il a déclaré que « des événements sans précédent et des changements tectoniques » avaient « conduit à la consolidation absolue de notre société autour du président Poutine. Cela ne peut être contesté. Cela ne fait aucun doute.

Peskov a déclaré qu’une minorité s’opposait à la guerre et que ceux qui enfreignaient la loi (par exemple, en critiquant publiquement la loi, en protestant ou en faisant des commentaires sur les réseaux sociaux) étaient « tenus pour responsables conformément à la loi. Des processus tout à fait normaux sont en cours.

Les 20% opposés à la guerre sont plus susceptibles d’être de jeunes habitants de Moscou ou d’autres grandes villes qui s’informent sur Internet, et non sur la télévision d’État. Mais seuls 9 à 10 % des Russes étaient prêts à manifester, étant donné le risque d’être arrêtés, de perdre leur emploi ou d’aller en prison. Certains ont vu les protestations comme inutiles, estimant qu’elles ne pouvaient rien changer.

« Je suis allé à un rassemblement, et que s’est-il passé ? Cela a-t-il changé quelque chose ? Oui, ça l’a fait : j’ai été viré ! l’un d’eux a dit, selon le journal.

À quel point Poutine est-il vraiment populaire ?

Près de 16 500 personnes ont été arrêtées depuis l’invasion pour avoir protesté ou exprimé leur désaccord, selon le groupe de défense des droits OVD-Info.

Pour beaucoup, la guerre – au départ un choc inattendu – est devenue une routine et s’est estompée au second plan.

« Moins de Russes sont attentifs. L’inquiétude suscitée par le conflit diminue », ont écrit Kolesnikov et Volkov. “Les hostilités interminables commencent à être perçues comme une sorte de deuxième pandémie : une tempête qui doit simplement être surmontée, après quoi tout redeviendra comme il se doit.”

En mars, environ 45 % des personnes « approuvaient définitivement » les actions de Poutine en tant que président, soit le double du nombre de janvier. Environ 38 % ont « majoritairement approuvé », avec des réserves, par exemple, sur le faible niveau des versements de pension.

« En ce moment, nous devons (approuver). Vous ne pouvez pas vous opposer à eux quand il y a une guerre ! on a dit, selon l’analyse.