La plupart des résidents des maisons de retraite n’ont pas reçu de rappel omicron

Moins de 50% des résidents des maisons de soins infirmiers, l’un des plus vulnérables du pays aux maladies graves de Covid-19, ont reçu un rappel omicron avant une vague d’infection attendue cet hiver.

L’administration Biden a fait de l’augmentation de l’utilisation des rappels parmi les résidents des maisons de soins infirmiers un élément central de sa stratégie pour prévenir un pic majeur d’hospitalisations et de décès cet hiver.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec les dirigeants des maisons de soins infirmiers à travers l’Amérique, et nous leur avons demandé d’agir davantage”, a déclaré le Dr Ashish Jha, chef du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, aux journalistes lors d’un point de presse jeudi.

“Et nous tendons la main aux gouverneurs où les taux de vaccination des maisons de retraite sont faibles pour offrir un soutien personnalisé”, a déclaré Jha.

L’administration travaille avec les maisons de retraite pour s’assurer que les vaccins et les traitements sont disponibles sur place, a déclaré Jha. Le gouvernement fédéral augmente également le bassin de personnel pouvant administrer les vaccins dans les maisons de soins infirmiers.

L’American Healthcare Association, qui représente les maisons de soins infirmiers, a demandé à l’administration Biden en novembre de lever certaines restrictions qui empêchaient le personnel de l’établissement de donner les injections aux résidents. La Maison Blanche a déclaré jeudi que le personnel des foyers de soins pouvait désormais administrer les rappels.

Les personnes âgées, en particulier les résidents des maisons de soins infirmiers, sont le groupe d’âge le plus vulnérable aux maladies graves et aux décès dus à Covid.

Près de 161 000 résidents de maisons de retraite sont morts de Covid depuis le début de la pandémie, selon les données des Centers for Medicare et Medicaid Services. Les résidents des maisons de retraite représentent environ 15% des plus d’un million de personnes décédées du virus aux États-Unis depuis 2020.

Alors que 86% des résidents des maisons de soins infirmiers ont terminé leur série de vaccination primaire, seuls 47% des résidents ont reçu tous leurs rappels recommandés, selon les données du CMS. Seuls 22% du personnel des maisons de repos sont à jour de leurs vaccins.

Jha a déclaré que la plupart des personnes qui meurent actuellement de Covid sont des personnes âgées qui ne sont pas à jour sur leurs vaccins et ne reçoivent pas de traitements tels que l’antiviral Paxlovid lorsqu’elles ont une infection percée.

Les cas de Covid dans les maisons de retraite ont augmenté de 65%, passant de 11 400 au cours de la semaine se terminant le 13 novembre à 18 900 au cours de la semaine se terminant le 4 décembre, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Les cas ont chuté de 11% la semaine suivante à 16 700, selon les données.

Les décès de Covid dans les maisons de soins infirmiers ont augmenté de 25%, passant de 256 au cours de la semaine se terminant le 20 novembre à 321 pour la semaine se terminant le 11 décembre. C’est considérablement inférieur au pic pandémique de plus de 6 000 décès dans les maisons de soins infirmiers la semaine du 20 décembre 2020 .

Jha a déclaré à plusieurs reprises que pratiquement tous les décès de Covid sont désormais évitables grâce à la vaccination et au traitement.

“Il y a encore trop d’Américains plus âgés qui n’ont pas mis à jour leur immunité et qui ne se sont pas protégés”, a déclaré Jha.

En plus des vaccins, toute personne testée positive pour Covid devrait savoir si elle est éligible à des traitements tels que l’antiviral Paxlovid, a déclaré Jha.

“Il est très clair pour moi que toute personne dans la soixantaine ou plus devrait être traitée”, a-t-il déclaré. “Il devrait y avoir une bonne raison de ne pas traiter quelqu’un et il y a rarement une bonne raison, ce qui signifie que la plupart des gens devraient être traités en ce moment.”