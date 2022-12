La plupart des résidents de la Colombie-Britannique de moins de 60 ans ont été infectés par le COVID-19 ou vaccinés : étude

Une vaste étude qui relate la trajectoire de la COVID-19 au cours des deux premières années et demie de la pandémie suggère que la plupart des enfants et des adultes de la Colombie-Britannique de moins de 60 ans ont développé des anticorps pour réduire leur risque de maladie grave – soit par vaccination, infection ou tous les deux.

L’auteur principal, le Dr Danuta Skowronski, épidémiologiste au BC Center for Disease Control, a déclaré que les résultats peuvent être généralisés au reste du Canada en partie en raison d’une poussée pour livrer les premières doses de vaccin et la «bête» d’Omicron, qui a conduit vague après vague d’infections.

Des anticorps contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, peuvent être détectés dans le sang des personnes qui se sont remises de la maladie et parmi celles qui ont été vaccinées.

Les chercheurs ont recherché des anticorps dans le sang restant d’un total de 14 000 personnes qui ont subi des tests de laboratoire en Colombie-Britannique entre mars 2020, avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare une pandémie, et août 2022, alors que la variante Omicron à propagation rapide échappait à la protection vaccinale.

Ils ont effectué huit analyses, équivalant à des instantanés de la présence du virus dans la population au cours de la période de recherche.

L’étude, publiée lundi dans le Canadian Medical Association Journal, a révélé qu’en janvier 2021, moins de 5 % des personnes avaient été exposées au virus.

Mais la proportion de ceux qui avaient des anticorps COVID-19 est passée à 56% en juin 2021 avec le déploiement des vaccins. Il a atteint 95% en août de cette année grâce à une combinaison de vaccination et d’infection, Omicron étant devenu la variante dominante.

«Les taux d’infection les plus élevés étaient chez les enfants et chez les adultes d’âge parental. Cela reflète probablement leur plus grande interconnexion sociale », a déclaré Skowronski, ajoutant que si les données des autres provinces sont limitées, des résultats similaires ont été signalés aux États-Unis.

Les taux d’infection les plus bas étaient chez les personnes très âgées, comme on le voit ailleurs dans le monde. Elle a dit que cela était peut-être dû à l’isolement social et à un taux élevé de vaccination et de rappels dans ce groupe d’âge, qui est également le plus à risque de maladie grave.

Cela souligne la nécessité de donner la priorité aux personnes âgées pour la vaccination, a déclaré Skowronski.

Le BC Center for Disease Control a lancé des enquêtes de séroprévalence similaires, qui mesurent les taux d’attaque d’une maladie particulière dans une population au fil du temps, lors de la pandémie de grippe porcine de 2009 causée par le virus de la grippe H1N1.

Il a réalisé plusieurs enquêtes pendant la pandémie de COVID-19, dont une publiée en septembre qui suggérait qu’au moins 70 à 80 % des enfants et des jeunes du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique avaient été infectés. Une autre étude de séroprévalence devrait commencer plus tard ce mois-ci pour continuer à surveiller les traces du virus, a déclaré Skowronski.

Les données peuvent éclairer les décisions politiques en temps réel car sans anticorps, une grande partie de la population est susceptible d’être infectée lors d’une pandémie et cela écraserait la capacité du système de santé, a-t-elle déclaré.

“Au fur et à mesure que (la recherche) se déroulait, il y avait plusieurs points que j’ai trouvés vraiment remarquables et, à certains égards, un témoignage des décisions qui avaient été prises en Colombie-Britannique, mais pas seulement en Colombie-Britannique, au Canada, parce que je pense que nos conclusions sont généralisables à d’autres domaines.

Les déploiements rapides de vaccins ont aidé à prévenir une nouvelle propagation, a-t-elle déclaré.

«Le Canada est passé d’une position précaire en janvier 2021 en termes d’approvisionnement en vaccins à, en juin 2021, le leader mondial de la couverture vaccinale – dépassant le Royaume-Uni, même Israël, en termes de proportion de vaccins. Et nous montrons cela dans notre enquête de séroprévalence, cette adoption rapide de la couverture vaccinale. »

Caroline Quach-Thanh, professeure en microbiologie, maladies infectieuses et pédiatrie à l’Université de Montréal, codirigera une étude portant sur les anticorps chez les enfants jusqu’à l’âge de 17 ans pour détecter la présence d’une infection et/ou d’une vaccination antérieures à la COVID-19.

L’équipe de recherche souhaite obtenir 36 000 échantillons de sang restant des services d’urgence de 14 hôpitaux pour enfants sur cinq périodes de test à partir de janvier 2023.

L’étude d’un an impliquera toutes les provinces sauf le Manitoba. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador seront exclus parce qu’ils n’ont pas d’hôpitaux pour enfants.

L’espoir est d’obtenir plus de données sur l’impact du COVID-19 sur les jeunes dans diverses provinces et d’être en première ligne de tout ce que la pandémie pourrait apporter ensuite, a déclaré Quach-Thanh.

“La question est : sommes-nous capables de détecter quelque chose de nouveau qui pourrait arriver ?”

—Camille Bains, La Presse canadienne

CoronavirusSantévaccins