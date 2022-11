La plupart des résidents de Kelowna sont favorables à une augmentation des taxes pour financer un nouveau centre de loisirs: sondage de la ville

Selon un sondage municipal, la majorité des résidents de Kelowna sont d’accord avec une augmentation de l’impôt foncier pour remplacer le centre récréatif Parkinson.

L’engagement du public a révélé que 79 % des résidents sont favorables à une petite ou grande augmentation pour financer le campus communautaire de Kelowna (KCC).

Le soutien à la nouvelle installation est également élevé à 82 %, avec des résidents fortement ou plutôt en faveur.

“Au cours des 20 prochaines années, la ville devrait attirer 45 000 habitants supplémentaires”, lit-on dans un rapport présenté au conseil le 28 novembre. “Davantage d’investissements dans les installations de loisirs seront nécessaires uniquement pour maintenir les niveaux de service existants pour une population croissante.”

L’installation, qui est prévue à côté de l’Apple Bowl, comprend un centre aquatique, des composantes sportives, un espace pour le programme général, ainsi que des aménagements extérieurs et des sentiers pédestres et cyclables.

