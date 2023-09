La plupart des Républicains de la Chambre votent en faveur du maintien de l’aide à l’Ukraine

Mercredi, une majorité des républicains de la Chambre des représentants ont rejeté une série d’efforts visant à réduire le financement de l’Ukraine, votant trois amendements à un projet de loi de crédits du Pentagone qui auraient réduit le soutien financier de Washington à Kiev.

Le premier amendement, présenté par le représentant Andy Biggs (R-Arizona), aurait diminué le financement de l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine de 300 millions de dollars, soit le montant total inclus dans le projet de loi de dépenses.

La Chambre l’a rejeté par 104 voix contre 330, avec le soutien total des Républicains. Au total, 117 législateurs républicains ont voté contre l’amendement.

Cette disposition avait été une source de controverse au sein de la conférence House GOP.

Le président Kevin McCarthy (R-Calif.) a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il retirez cet argent de la facture de dépenses et organiser un vote séparé sur le financement après que la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) s’est jointe aux conservateurs pour bloquer un vote procédural pour faire avancer la législation. Greene et d’autres ont exprimé leurs inquiétudes quant à la poursuite du soutien financier à Kiev.

Mais McCarthy je suis revenu sur ce vœu un jour plus tard, il a annoncé que l’argent resterait dans le projet de loi après avoir reconnu qu’une autre mesure de dépenses – celle qui finance le Département d’État et les opérations à l’étranger – comprenait également une aide à l’Ukraine. McCarthy a déclaré que supprimer le financement du projet de loi du Département d’État « devenait plus difficile à faire », et il a donc finalement décidé de conserver l’argent dans les deux.

Ces deux projets de loi de crédits étaient inclus dans la même règle, avec deux autres, que la Chambre a votée mardi. Greene s’est opposé à la règle – qui régit le débat sur la législation – en raison de l’inclusion de l’aide à l’Ukraine dans les deux mesures de dépenses.

Même si le projet de loi sur le financement du Pentagone ne contribuera pas à éviter une fermeture et qu’il est peu probable qu’il soit adopté par le Sénat contrôlé par les démocrates, les votes interviennent alors que la Chambre haute se prépare à adopter et à envoyer à la Chambre un palliatif à court terme comprenant une aide à l’Ukraine.

La Chambre a également rejeté à une écrasante majorité un amendement parrainé par le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) qui appelait à interdire l’assistance à la sécurité à l’Ukraine. La chambre a voté contre l’amendement 93-339. Tout le soutien est venu des républicains, tandis que 126 législateurs républicains ont voté « non ».

De plus, la Chambre a rejeté un amendement, également présenté par Gaetz, qui aurait interdit l’utilisation de fonds pour transférer des armes à sous-munitions. Le vote a été de 160 contre 269.

L’amendement a divisé les deux partis : 85 républicains et 75 démocrates ont soutenu la mesure, tandis que 132 républicains et 137 démocrates ont voté contre.

DÉVELOPPEMENT.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur The Hill.