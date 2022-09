La plupart des provinces n’ont pas fait du 30 septembre une statistique

Alors que le Canada se prépare à honorer vendredi la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la majorité des provinces n’ont pas suivi la décision du gouvernement fédéral d’en faire un jour férié pour ses travailleurs.

Le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont déclaré le 30 septembre jour férié.

Les autres provinces et territoires choisissent d’observer la journée de diverses manières, tandis que certains poursuivent leurs consultations avec les groupes autochtones et les entreprises pour savoir s’il faut en faire une statistique.

Certaines villes, écoles et entreprises choisissent également différentes façons de reconnaître la journée.

Le Nouveau-Brunswick a été le dernier à déclarer le 30 septembre jour férié provincial.

« Bien qu’il s’agisse d’une journée pour commémorer l’histoire tragique des pensionnats indiens et honorer ceux qui ne sont pas rentrés chez eux, ainsi que leurs survivants et leurs familles, j’encourage tout le monde à réfléchir et à se rappeler que la réconciliation n’est pas qu’un jour du année », a déclaré la ministre des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, Arlene Dunn, dans un communiqué la semaine dernière.

La journée devrait être traitée comme n’importe quel autre jour férié provincial. Tous les services essentiels, y compris les soins de santé, continueront d’être fournis. Les vacances seront facultatives pour les entreprises du secteur privé, a indiqué la province.

Mi’gmawe’l Tplu’taqnn, un groupe représentant les communautés mi’kmaq du Nouveau-Brunswick, a déclaré que la journée était réservée à la mémoire et à l’honneur des victimes et des survivants des pensionnats, y compris les enfants des Premières Nations qui fréquentaient les externats.

“Ce n’est un secret pour personne que nos relations avec le gouvernement (Blaine) Higgs ont été tendues. Reconnaître cette fête ne réconcilie pas les problèmes ou les différences avec le gouvernement Higgs, mais c’est un pas dans la bonne direction”, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

« En accordant ce jour férié, le gouvernement du Nouveau-Brunswick donne aux Néo-Brunswickois l’occasion de réfléchir à la façon dont nous pouvons apprendre les uns des autres et travailler ensemble en tant que partenaires de traité.

La journée, connue à l’origine sous le nom de Journée de la chemise orange, a été créée en l’honneur de l’expérience de Phyllis Webstad, dont le cadeau de vêtements de sa grand-mère a été emporté le premier jour de Webstad dans un pensionnat.

L’année dernière, le gouvernement fédéral a fait de cette journée un jour férié pour ses travailleurs et les lieux de travail sous réglementation fédérale.

Pour de nombreux survivants des pensionnats, dont Eugene Arcand, cette journée sera toujours connue sous le nom de Journée du chandail orange et les efforts déployés au niveau local pour reconnaître la douleur et les traumatismes subis par les enfants autochtones dans les pensionnats devraient continuer d’être reconnus.

Arcand, qui est de la Première Nation de Muskeg Lake en Saskatchewan, a déclaré qu’il n’aurait jamais pensé qu’il verrait une journée consacrée à honorer les survivants.

La découverte l’an dernier de ce que l’on pense être 215 tombes anonymes sur le site d’une ancienne école à Kamloops, en Colombie-Britannique, a forcé le pays à écouter ce que les survivants disaient depuis des années.

Depuis la découverte, de nombreuses Premières Nations à travers le Canada ont commencé leurs propres recherches pénétrant dans le sol des sites scolaires, le pape François a présenté des excuses historiques et attendues depuis longtemps sur le sol canadien pour le rôle que l’Église catholique romaine a joué dans la gestion de nombreux pensionnats, et un drapeau honorant les personnes touchées par les écoles a été hissé sur la Colline du Parlement.

Arcand a déclaré que ces événements offriront une meilleure qualité de vie aux futures générations d’enfants.

Mais, a-t-il ajouté, c’est aux peuples non autochtones de s’éduquer.

“Nous ne devrions pas avoir à pousser les gens. Il est important que les gens déterminent eux-mêmes comment ils veulent s’engager”, a-t-il déclaré lors d’une récente entrevue à Winnipeg.

“Je ne vais pas me cogner la tête contre le mur pour le reste de ma vie en essayant d’encourager les gens à s’engager.”

Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré qu’il n’envisageait pas de faire de cette journée un jour férié pour la province.

Matthew Glover, directeur des relations avec les médias, a déclaré que le gouvernement encourageait les résidents à prendre un moment pour réfléchir et discuter de l’importance d’une réconciliation significative.

Les drapeaux doivent être mis en berne dans tous les édifices du gouvernement de la Saskatchewan.

Le gouvernement du Manitoba a récemment annoncé qu’il observerait la journée pour une deuxième année, tandis que les discussions se poursuivent pour en faire un jour férié officiel. Les écoles et les services et bureaux gouvernementaux non essentiels seront fermés.

La province a déclaré qu’elle poursuivait ses consultations avec les groupes autochtones et syndicaux.

Jennifer Wood espère que le Manitoba adoptera bientôt une loi faisant de cette journée un jour férié.

Wood, qui vit à Winnipeg, est un survivant du territoire Neyaashiinigmiing Ojibwe en Ontario.

“Cela montrera vraiment que la sincérité de tout ce qui s’est passé est prise au sérieux. Nous sommes en 2022. Nous ne pouvons pas continuer à balayer quoi que ce soit sous le tapis. Nous devons reconnaître ce qui se passe au Canada et trouver des moyens de coexister”, a-t-elle ajouté. a dit.

La journée devrait être consacrée à l’éducation du grand public sur l’héritage des pensionnats, a-t-elle ajouté.

“Il est temps pour nous de raconter notre récit de la vérité sur le système des pensionnats.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 septembre 2022.