La plupart des propriétaires d’entreprise ne calculent pas leur atout le plus précieux

De nombreux propriétaires de petites entreprises ne savent pas ce que vaut leur entreprise, une pratique qui peut constituer une entreprise risquée.

Un énorme 98% des petites entreprises interrogées par M&T Bank au cours des deux dernières années ne connaissaient pas la valeur de leurs entreprises. Cela est particulièrement troublant, étant donné que pour la plupart des propriétaires d’entreprise, leur entreprise est leur atout le plus précieux.

“Les personnes dont la maison est leur principal actif veulent savoir ce qu’elle vaut. Si vous ouvrez un compte de courtage, vous voulez savoir combien il vaut. Vous ne donneriez jamais votre argent à un conseiller financier qui vous a dit de lui faire confiance. pendant qu’ils l’investissent et ne vous rendent jamais compte de sa valeur », a déclaré Travis W. Harms, qui dirige le groupe de services consultatifs aux entreprises familiales de Mercer Capital. “Ce n’est pas parce que votre entreprise n’est pas une richesse liquide que ce n’est pas une vraie richesse.”

Voici cinq points pour aider les entrepreneurs à comprendre l’importance de valoriser une entreprise.

L’évaluation est essentielle à la gestion d’une entreprise et à sa vente

De nombreux propriétaires d’entreprise peuvent être trop submergés par les opérations quotidiennes pour se concentrer sur la valorisation de leur entreprise. D’autres ne veulent pas dépenser d’argent ou ne réalisent tout simplement pas l’importance d’avoir une mesure objective de sa valeur par un tiers.

Une évaluation, cependant, peut être critique pour de nombreuses raisons. Ceux-ci incluent une vente imminente, l’émission d’options d’achat d’actions, la planification de la succession, la planification fiscale et successorale, la levée de capitaux, la mise en œuvre d’un accord d’achat-vente, les besoins d’assurance ou pour obtenir un financement d’entreprise, a déclaré Robert King, associé de l’équipe de banque d’investissement de Crewe. .

Supposons, par exemple, que vous souhaitiez offrir des actions de l’entreprise à un membre de votre famille. Il est important de comprendre l’évaluation de l’entreprise à des fins fiscales et de planification successorale. Une autre raison de valoriser l’entreprise est de servir de point de contrôle afin que les partenaires soient tous sur la même longueur d’onde. Même s’il y a une convention d’achat-vente, il peut y avoir des différends sur la façon dont une entreprise est évaluée aux fins de la séparation. Avoir des attentes réalistes pour l’entreprise en cours de route peut empêcher une lutte prolongée et désordonnée sur la valeur de l’entreprise si le moment vient pour les propriétaires de se séparer, a déclaré Harms.

Connaître la valeur à jour de votre entreprise est également important, car de nombreux propriétaires ne prévoient pas de vendre leur entreprise jusqu’à ce qu’un prétendant vienne frapper à la porte, a déclaré Brett Dearing, partenaire et spécialiste de la planification de sortie auprès de la société de gestion de patrimoine Cerity Partners. Si vous n’avez pas d’évaluation actuelle, vous serez désavantagé du point de vue de la négociation. Vous pourriez soit avoir une perspective trop rose pour votre entreprise, soit au contraire sous-estimer grossièrement son potentiel.

“De nombreux propriétaires d’entreprise ne comprennent pas la valeur de leur entreprise avant de s’asseoir avec un acheteur à la table des négociations”, a déclaré Dearing.

Des experts certifiés existent pour valoriser votre entreprise

L’un des meilleurs moyens de trouver un expert pour valoriser votre entreprise consiste à passer par l’un des trois organismes d’accréditation.

Le titre Accredited in Business Valuation est accordé par l’American Institute of Certified Public Accountants aux CPA et aux professionnels de l’évaluation qualifiés qui satisfont aux exigences. Il existe également une certification d’évaluation d’entreprise par l’American Society of Appraisers. Et l’Association nationale des évaluateurs et analystes certifiés offre le titre d’analyste certifié en évaluation.

Bien que le fait d’avoir l’une de ces certifications ne garantisse pas à elle seule la qualité d’un évaluateur, elle devrait être votre point de départ étant donné le niveau d’expertise requis par ces désignations, ont déclaré les professionnels de l’évaluation d’entreprise.

Le coût du calcul d’une évaluation variera

Il n’y a pas de réponse unique à la question du coût, car cela dépend en grande partie de la taille et de la complexité de l’entreprise, de l’étendue des travaux requis, ainsi que de l’objectif et de l’utilisation prévue de l’évaluation, a déclaré Harms.

Compte tenu de ces paramètres, une évaluation peut coûter entre environ 5 000 $ et environ 50 000 $, selon les professionnels de l’évaluation. Assurez-vous d’être précis avec l’évaluateur sur les raisons pour lesquelles vous recherchez une évaluation afin qu’il vous livre ce que vous demandez.

Certaines des hypothèses qui entrent dans une évaluation à des fins de planification successorale ou d’émission d’une rémunération en actions pourraient être nettement différentes de celles utilisées pour lever des capitaux ou vendre une entreprise, a déclaré King. “Une taille ne convient pas à tous”, a-t-il déclaré.

Les propriétaires d’entreprise doivent mettre à jour cette valeur d’actif régulièrement

Selon la raison pour laquelle vous avez besoin de l’évaluation, cela peut être quelque chose que vous faites chaque année ou toutes les quelques années.

Cela peut également être fait plus fréquemment lorsque vous essayez de développer votre entreprise. M&T Bank propose une plateforme numérique gratuite qui permet aux entreprises de modéliser l’impact de différents résultats sur leur valorisation. Ce n’est pas une évaluation accréditée, mais le service offre une base de référence avant de passer à l’étape suivante, a déclaré Jonathan Kolozsvary, directeur des nouvelles entreprises chez M&T Bank.

Évaluer régulièrement l’entreprise peut vous aider à déterminer les points faibles et à apporter des améliorations. “Si vous passez par le processus d’évaluation et que la valeur n’est pas tout à fait là où vous le souhaitez, vous pouvez améliorer l’évaluation en fonction des domaines identifiés”, a déclaré Tami M. Bolder, directeur du CBIZ Valuation Group. “C’est également utile à des fins de planification générale”, a-t-elle déclaré.