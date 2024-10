La plupart des Polonais souhaitent que les Ukrainiens soient renvoyés chez eux pour combattre – sondage — RT World News

Le nombre de personnes favorables à l’accueil de réfugiés du pays a également chuté à son niveau le plus bas, selon l’étude.

Les deux tiers des Polonais estiment que leur gouvernement devrait renvoyer chez eux des Ukrainiens en âge de servir pour combattre contre la Russie, selon un nouveau sondage.

Une enquête du Centre de recherche sur l’opinion publique (CBOS), publiée jeudi par l’agence de presse PAP, montre que 67 % des citoyens polonais sont favorables à l’expulsion des réfugiés ukrainiens de sexe masculin. Le nombre de personnes estimant qu’elles devraient être autorisées à rester en Pologne s’élève à seulement 22 %.

Selon le sondage, plus de la moitié des Polonais (53%) souhaitent que leur pays continue d’accueillir des réfugiés ukrainiens. Il s’agit toutefois du niveau le plus bas depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. En mars 2022, il s’élevait à 94 %.

Quelque 46 % des personnes interrogées insistent sur la poursuite des combats entre la Russie et l'Ukraine, tandis que 39 % estiment que Kiev devrait faire des concessions territoriales ou politiques à Moscou en vue de parvenir à la paix.















Le sondage, auquel 941 personnes ont participé, a été mené entre le 12 et le 22 septembre par téléphone, en ligne et par le biais d’entretiens en personne, a indiqué le CBOS.

La Pologne, qui a été l’un des principaux soutiens de l’Ukraine pendant le conflit, a initialement accepté volontiers plus d’un million de réfugiés de l’État voisin, mais l’attitude envers les Ukrainiens dans le pays a depuis lors changé. Selon les données de l’ONU, quelque 6,1 millions de réfugiés ukrainiens vivent dans l’UE et au Royaume-Uni.

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a suggéré le mois dernier que les États membres de l’UE devraient réduire les prestations sociales accordées aux réfugiés ukrainiens pour les encourager à retourner dans leur pays. « Nous ne devrions pas subventionner la fraude scolaire » » argumenta-t-il.

En juillet, Varsovie a annoncé la création de la « Légion ukrainienne », dans le but de rassembler les hommes ukrainiens séjournant en Pologne et dans d’autres pays de l’UE afin qu’ils suivent une formation militaire avant de rentrer chez eux pour combattre pour leur pays.

Cependant, le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a déclaré plus tôt ce mois-ci que seulement 300 personnes environ s’étaient portées volontaires pour rejoindre l’unité en près de trois mois.