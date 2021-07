La plupart des personnes complètement vaccinées qui contractent des infections à Covid delta sont asymptomatiques, selon l’OMS

Les personnes entièrement vaccinées contre Covid-19 sont toujours infectées par la variante delta, mais les responsables de la santé mondiale ont déclaré que les injections avaient protégé la plupart des gens contre la maladie grave ou la mort.

« Des rapports indiquent que les populations vaccinées ont des cas d’infection, en particulier avec la variante delta », a déclaré le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, lors d’un point de presse lundi. « La majorité d’entre elles sont des infections bénignes ou asymptomatiques. »

Cependant, les hospitalisations augmentent dans certaines parties du monde, principalement là où les taux de vaccination sont faibles et où la variante delta hautement contagieuse se propage, a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, des responsables ont déclaré que pratiquement toutes les hospitalisations et décès récents de Covid se produisaient parmi des personnes non vaccinées. Les infections de percée sont rares, et environ 75% des personnes qui meurent ou sont hospitalisées avec Covid après la vaccination ont plus de 65 ans, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

« La variante delta fait le tour du monde à un rythme effréné, entraînant un nouveau pic de cas et de décès. Cependant, ce n’est pas partout le même coup », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Nous sommes au milieu d’une pandémie croissante à deux voies où les nantis et les démunis au sein et entre les pays sont de plus en plus divergents dans les endroits où la couverture vaccinale est élevée. »

La variante se propage rapidement et infecte les personnes non protégées et vulnérables, a-t-il déclaré.

Swaminathan a averti que les personnes vaccinées peuvent toujours attraper Covid et le transmettre à d’autres, c’est pourquoi les responsables de l’OMS ont exhorté les gens à continuer à porter des masques et à pratiquer la distanciation sociale. « Mais cela réduit certainement vos risques d’hospitalisation grave et de décès de manière significative », a-t-elle ajouté.

Quelques études ont montré que les personnes infectées par le Covid après la vaccination produisent beaucoup moins de virus que celles qui ne sont pas vaccinées, réduisant ainsi le risque de transmettre le virus à d’autres. Les responsables de l’OMS ont déclaré que davantage d’études sont nécessaires pour comprendre l’impact des vaccins sur la transmissibilité.