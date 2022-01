La plupart des «patients Covid» en Angleterre sont hospitalisés pour d’autres raisons

Le taux de cas fortuits, montrant la part de patients hospitalisés qui ne savaient même pas qu’ils avaient Covid, est à son plus haut niveau

Environ 52% des personnes comptées comme patients Covid-19 en Angleterre ne sont pas réellement hospitalisées à cause du virus. Au contraire, ils ont été admis pour le traitement d’autres conditions médicales et n’ont été testés positifs que lors du dépistage de routine.

Les derniers chiffres du gouvernement montrent que, mardi, 6 767 des 13 023 patients signalés comme atteints de Covid-19 étaient traités principalement pour des problèmes de santé non liés. Le taux de cas fortuits, reflétant les patients hospitalisés qui ne savaient même pas qu’ils avaient le virus, est à son plus haut niveau depuis que de telles ventilations ont été rendues disponibles en juin dernier et a doublé depuis début décembre.

Les responsables de la santé publique de nombreuses juridictions, telles que le Massachusetts aux États-Unis et la province de l’Ontario au Canada, ont commencé à délimiter les patients hospitalisés avec le virus – et non à cause de cela – pour fournir une image plus claire de la virulence de Covid-19 au milieu des inquiétudes qui se regroupent en accidentel les infections peuvent fausser l’impact de la pandémie sur la santé.

La séparation des infections accidentelles des hospitalisations légitimes de Covid-19 a été rendue plus pertinente par la souche Omicron à propagation rapide, qui est considérée comme plus contagieuse que les variantes précédentes, mais qui est également relativement bénigne.

Le Royaume-Uni comptait en moyenne environ 145 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour et a établi un record absolu au cours de la première semaine de janvier, plus que quadruplé par rapport à l’émergence d’Omicron fin novembre. Cependant, les décès dus au virus n’ont été en moyenne que de 230 par jour au cours de la semaine dernière, en baisse de 80% par rapport au niveau record de janvier 2021.

