La plupart des parents veulent savoir si leur enfant change de pronom : enquête

Un sondage récent révèle que la plupart des Canadiens croient que les parents doivent être informés si leur enfant souhaite changer d’identité de genre à l’école – mais les opinions divergent quant à savoir si les parents devraient avoir leur mot à dire dans cette décision.

Le sondage en ligne mené auprès de 3 016 adultes canadiens, membres du Forum Angus Reid, a demandé aux répondants quelle était leur préférence politique en ce qui concerne le changement de nom ou de pronoms préférés des enfants à l’école.

Les résultats, publiés lundi, montrent qu’une majorité, soit 43 pour cent, est d’accord sur le fait que les parents doivent être informés et donner leur consentement si un enfant souhaite changer son identification.

35 pour cent ont déclaré que les parents devraient simplement être informés, tandis que 14 pour cent ont déclaré que cette décision « appartient à l’enfant » et que les parents ne devraient pas être informés ni avoir leur mot à dire.

Huit pour cent des personnes interrogées n’étaient pas sûres ou ne pouvaient pas dire quelle serait leur préférence.

« La semaine dernière, la Saskatchewan a rejoint le Nouveau-Brunswick en adoptant une nouvelle politique sur le genre et les pronoms pour les écoles, qui exigerait le consentement des parents pour les élèves qui souhaitent changer leur nom ou leurs pronoms préférés », indique le sondage d’Angus Reid.

« Un débat houleux a suivi dans les deux provinces, et une nouvelle étude de l’Institut Angus Reid à but non lucratif révèle que les Canadiens sont également divisés sur le niveau de participation parentale nécessaire lorsqu’il s’agit de l’identification préférée des enfants. »

LES PROVINCES INTRODUISENT UNE POLITIQUE CONTROVERSÉE

Le Nouveau-Brunswick est devenu la première province à créer une politique concernant le consentement parental si un enfant de moins de 16 ans change ses pronoms préférés à l’école.

Le gouvernement provincial a par la suite clarifié la politique permettant aux professionnels scolaires, tels que les psychologues et les travailleurs sociaux, d’utiliser le nom et les pronoms préférés d’un élève sans le consentement des parents.

La semaine dernière, le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan a annoncé une politique similaire, suscitant des appels pour revenir sur la décision. Le sondage Angus Reid a eu lieu en juillet, avant que le gouvernement de la Saskatchewan n’annonce sa politique.

Lundi, le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a fait part de ses réflexions sur la question.

« Je pense que nous comprenons cependant que les parents doivent être pleinement impliqués et pleinement conscients de ce qui se passe dans la vie de leurs enfants », a déclaré Lecce, ajoutant que les éducateurs sont également « bien informés » des situations dans lesquelles un enfant peut être potentiellement en danger.

« Je veux dire, il y a souvent des implications sur la santé, et je pense que nous devons respecter les droits des parents et reconnaître que ces décisions peuvent changer la vie, et je pense que les parents veulent s’impliquer pour pouvoir soutenir leurs enfants. Et je Je pense que c’est un principe vraiment important que nous devons respecter.

Lors du prochain congrès du Parti conservateur du Canada à Québec, les membres prévoient débattre d’une proposition politique visant à interdire les interventions médicales pour la dysphorie de genre chez toute personne de moins de 18 ans.

LES JEUNES SONT PLUS PROBABLES À DIRE QUE LES PARENTS NE DEVRAIENT PAS AVOIR VOTRE mot à dire

Les personnes âgées de 18 à 24 ans étaient deux fois plus susceptibles que l’ensemble des répondants – 28 pour cent à 14 pour cent – ​​de dire que les parents ne devraient pas être impliqués dans cette décision.

La part des personnes interrogées qui pensent que les parents ne devraient pas avoir leur mot à dire diminue avec l’âge, tombant entre 10 et 12 pour cent chez les 45 ans et plus, selon le groupe démographique.

Parmi les provinces, la Saskatchewan et le Manitoba avaient la proportion la plus élevée de répondants estimant que les parents doivent être informés et donner leur consentement, soit 50 et 49 pour cent respectivement.

Ce chiffre tombe entre 45 et 45 % pour les autres provinces, à l’exception du Canada atlantique, où seulement 34 pour cent croyaient à la fois à l’information des parents et à l’obtention de leur consentement.

Les personnes interrogées ayant des enfants de moins de 18 ans étaient plus susceptibles de déclarer qu’elles aimeraient être informées et donner leur consentement (48 pour cent), contre 41 pour cent de celles n’ayant pas d’enfants de moins de 18 ans.

En ce qui concerne les tendances politiques, 64 pour cent des partisans conservateurs croient que les parents doivent donner leur consentement, comparativement à 30 pour cent des partisans libéraux, 20 pour cent des partisans du NPD et 42 pour cent des partisans du Bloc québécois.

Ventilés par niveau d’éducation, 49 pour cent de ceux qui ont un diplôme d’études secondaires ou moins ont déclaré que leurs parents devraient donner leur consentement, tandis que 45 pour cent de ceux qui ont un diplôme collégial ou une école de métiers et 34 pour cent des personnes ayant un diplôme universitaire ou plus étaient d’accord.

MÉTHODOLOGIE



L’Institut Angus Reid a mené un sondage en ligne du 26 au 31 juillet 2023 auprès d’un échantillon randomisé représentatif de 3 016 adultes canadiens membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de plus ou moins 1,5 point de pourcentage, 19 fois sur 20. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis. L’enquête a été commandée personnellement et financée par l’Institut Angus Reid.



Avec des fichiers de Josh Lynn et Noah Rishaug de CTV News Saskatoon, Katherine DeClerq, rédactrice multiplateforme de CTV News Toronto, Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV, et La Presse canadienne