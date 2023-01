La plupart des Oreo Oreo: ce qu’il faut savoir sur le nouveau cookie Mammoth

“Quel est le meilleur Oreo ?” est une question qui peut déclencher un débat houleux parmi les amateurs de cookies.

Double Stuf, Golden et Birthday Cake peuvent toujours prétendre être les biscuits Oreo les plus savoureux. Mais aucun ne peut prétendre à un autre superlatif : le Most Oreo Oreo.

Alors, qu’est-ce qui fait d’un Oreo le plus Oreo Oreo ? La garniture à la crème de la nouvelle variété contient de la “véritable mouture Oreo”, selon un communiqué d’Oreo. Et il y a beaucoup de remplissage.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur le plus récent – et Oreo-est – Oreo.

Qu’est-ce qui les différencie d’un Oreo ordinaire ?

Il y a “crème saveur cookies-n-creme” dans le mélange avec ce biscuit sandwich.

De plus, un Most Oreo Oreo est chargé “avec des niveaux de crème” Most Stuf “”, selon le communiqué.

C’est clairement plus de crème que vous n’auriez goûté dans un Oreo ordinaire. Mais combien plus ? Le site Web d’Oreo fournit un visuel, que vous pouvez analyser ci-dessous.

Malheureusement, il ne semble pas que ces cookies offrent des niveaux de remplissage sans précédent. Oreo a également présenté un cookie Most Stuf en 2019.

Oréo



Comment puis-je acheter le plus Oreo Oreo?

Le plus Oreo Oreo semble être rupture de stock en ligne en ce moment.

Mais il existe un autre moyen de mettre la main dessus : le communiqué indique que le cookie « commencera à se déployer sur les étagères du pays à partir du 30 janvier ». Lundi, je suis entré dans un Walmart, Food Lion et Publix près de chez moi à Charlotte, en Caroline du Nord, et je n’ai pas repéré les friandises, mais vous aurez peut-être plus de chance.

Utilisateurs sur Twitter et Instagram ont affiché ce qui semble être des trésors récemment acquis.

Le prix de détail suggéré pour un paquet de biscuits sandwich (18 biscuits) est de 4,99 $ (environ 4,04 £, 7,06 AU $). Videz bientôt votre pot de friandises, car le Most Oreo Oreo sera disponible pour une durée limitée.