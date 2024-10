La plupart des Ontariennes enceintes ont été vaccinées contre la COVID-19, selon une étude

De nouvelles découvertes démontrant un taux élevé de vaccination contre le COVID-19 au sein d’une population vulnérable constituent « une victoire en matière de santé publique », affirment les chercheurs. (Image de stock Adobe)

La majorité des personnes enceintes en Ontario ont reçu le vaccin contre la COVID-19 lors de sa première diffusion, selon une étude portant sur plus de 28 000 grossesses réalisées en 2022.

L’étude, codirigée par l’Université McMaster et l’Université de la Colombie-Britannique, a utilisé les données de l’ICES, un institut de recherche indépendant à but non lucratif, pour obtenir un aperçu des taux de vaccination parmi l’un des groupes les plus vulnérables aux complications de santé causées par le COVID. -19.

La recherche, publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne ce mois-ci, a déterminé qu’environ 79 pour cent (22 581) des personnes qui ont accouché en Ontario au cours des trois premiers mois de 2022 ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19, et que 75 pour cent (21 425) ont reçu une deuxième dose au moment où elles ont reçu trois mois après l’accouchement.

Parmi celles qui ont reçu une première dose, la moitié l’ont fait avant d’être enceintes et seulement 4 pour cent l’ont retardée jusqu’après l’accouchement, démontrant une forte adoption d’un nouveau vaccin, en particulier pendant la grossesse, selon les chercheurs.

« Il est encourageant de constater ce niveau de vaccination parmi les personnes enceintes, car les conséquences du COVID-19 peuvent être très graves lorsque vous êtes enceinte », déclare Meredith Vanstoneauteur principal et professeur agrégé au département de médecine familiale de McMaster.

« Cela ressemble à une victoire de santé publique, puisque les gens peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions en matière de vaccination auprès de sources de santé publique ou de cliniciens en qui ils ont confiance, comme leur médecin de famille. »

Une autre conclusion clé était que les personnes enceintes étaient légèrement moins susceptibles de recevoir le vaccin que les femmes non enceintes du même âge.

Parmi la cohorte non enceintes de femmes ontariennes du même âge, 83 pour cent ont reçu une dose initiale et 80,5 pour cent une seconde au cours de la même période.

Selon l’étude, le taux de vaccination était plus faible chez les jeunes femmes enceintes.

« Tout au long de la pandémie de COVID-19, la désinformation sur les vaccins a ciblé les personnes enceintes, compliquant leur capacité à prendre des décisions éclairées concernant leur santé », a déclaré Devon Greyson, premier auteur de l’étude et professeur adjoint à l’École de santé publique et des populations. à l’Université de la Colombie-Britannique.

« Malgré ces défis, il est rassurant de voir qu’autant de femmes enceintes ont pu surmonter la confusion et finalement prendre des décisions qui ont protégé leur santé et celle de leur bébé. »

Les chercheurs ont utilisé un ensemble de données provinciales contenant des dossiers de vaccins anonymisés contre la COVID-19.

« Nous avons lié les informations sur les personnes qui ont accouché au cours de notre étude et leur utilisation des services de santé pour comprendre les facteurs qui peuvent être liés à la vaccination contre la COVID-19, comme l’endroit où elles vivent ou si elles ont accouché pour la première fois. » », explique Rebecca Correia, une étudiante au doctorat à McMaster qui a coordonné la demande d’accès aux données et l’analyse.

« L’accès et la mise en relation des informations sur toutes les personnes enceintes et non enceintes de l’Ontario qui étaient admissibles au vaccin nous rendent plus confiants dans nos résultats. »

L’étude a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), une bourse postdoctorale Banting, le programme des chaires de recherche du Canada, une bourse d’études Michael Smith Health Research BC et une chaire de santé publique appliquée des IRSC/Agence de la santé publique du Canada.