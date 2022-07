La plupart des ménages de la classe moyenne déclarent que leurs revenus sont inférieurs au coût de la vie

Images de Tang Ming Tung | Pierre | Getty Images

La réalité de l’inflation et le spectre d’une récession semblent peser lourdement sur les ménages de la classe moyenne. Parmi ceux dont les revenus se situent entre 30 000 et 100 000 dollars, 75 % affirment que leurs revenus sont inférieurs au coût de la vie et 77 % pensent que les États-Unis seront en récession d’ici la fin de 2022, selon un sondage récent de Primerica. Il y a également eu une augmentation générale des soucis financiers au cours des six derniers mois, 39% des personnes interrogées s’attendant à être dans une situation financière pire dans un an, contre 32% en mars et 28% en décembre 2021. En décembre 2020, cette part était de 17 %. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voici pourquoi l’inflation est moins susceptible de nuire à certains retraités “Il y a un niveau de préoccupation financière plus élevé chez les familles à revenu moyen qu’il n’y en avait même à [the height] de la pandémie », a déclaré Glenn Williams, PDG de Primerica. L’enquête de juin auprès de près de 1 400 adultes a été réalisée dans le cadre de l’enquête trimestrielle de Primerica sur la sécurité financière des familles à revenu moyen.

“Des décisions plus difficiles concernant les priorités”

L’inflation a fait des ravages sur les ménages, augmentant de 9,1 % en juin par rapport à l’année précédente, marquant le rythme le plus rapide depuis 1981 et affectant des articles allant de l’épicerie et de l’essence aux vêtements et aux voitures. “Quand vous voyez la hausse des prix des produits de base comme l’essence, le loyer, des choses que vous ne pouvez pas éviter … cela se résume à des décisions plus difficiles concernant les priorités”, a déclaré Williams. Le revenu ne suit pas non plus : la dernière lecture de les salaires horaires ont augmenté de 5,1 % en juin d’un an plus tôt, ce qui signifie que l’inflation a généralement anéanti l’augmentation des revenus.

Récession ou pas, mettez de l’argent de côté

La question qui se pose est de savoir si l’économie contournera une récession – qui est généralement définie aux États-Unis comme un déclin économique significatif qui dure plus de quelques mois – et les économistes sont divisés quant à savoir s’il y en a un à l’horizon.

Quoi qu’il en soit, si vos finances vous inquiètent plus que d’habitude et que vous craignez une perte de revenus dans les mois à venir, cela vaut la peine de mettre de côté des fonds d’urgence si possible. “Maintenant, de tous les temps, vous voulez essayer de mettre de l’argent de côté pour les urgences comme une mise à pied ou une unité de CVC cassée à la maison”, a déclaré Hauer. “Beaucoup d’Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre, ce qui n’est jamais bon mais peut causer des problèmes insurmontables si l’économie s’effondre.”