La plupart des ménages américains empocheront environ 3 450 $ avec des chèques d’allégement et un crédit d’impôt élargi

Les AMÉRICAINS sont sur le point d’empocher une jolie somme après avoir collecté des chèques de relance et profité d’une paire de crédits d’impôt élargis.

Ceux qui sont éligibles pour percevoir la troisième série d’aides de relance ainsi que les crédits d’impôt pour enfants et revenus gagnés et qui gagnent un salaire de 65 000 $ ou moins – pourront empocher 3 450 $.

« Les personnes que vous pensez avoir besoin d’aide vont l’obtenir », a déclaré à CNBC Steve Wamhoff, directeur de la politique fiscale fédérale pour l’Institute on Taxation and Economic Policy.

Plus gros comptes bancaires

Cette semaine, l’Internal Revenue Service (IRS) a confirmé avoir transféré 2,2 millions de paiements à impact économique dans le cadre du plan de sauvetage américain d’une valeur de 400 milliards de dollars.

Les chèques de relance et les crédits d’impôt sont tous crédités à la loi sur le plan de sauvetage américain du président Joe Biden, qui a été promulguée en mars.

Que sont le CTC + EITC ?

La semaine dernière, le premier lot de paiements de crédit d’impôt pour enfants (CTC) – d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars – a atteint environ 35 millions des 60 millions de familles américaines qualifiées.

Environ 86 pour cent ont été envoyés par dépôt direct.

Les crédits valent 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de six ans et 250 $ par mois pour chaque enfant âgé de six à 17 ans.

Pendant ce temps, ceux qui prétendent avoir des enfants âgés de 18 à 24 ans qui sont inscrits à temps plein à l’université peuvent demander des crédits de 500 $ pour chacun.

Le crédit maximal est disponible pour les contribuables dont le revenu brut ajusté modifié (AGI) est de 75 000 $ ou moins pour les célibataires, de 112 500 $ ou moins pour les chefs de famille et de 150 000 $ ou moins pour les couples mariés déposant une déclaration conjointe et les veuves et veufs admissibles.

Les prochaines dates de versement sont les suivantes : 13 août, 15 septembre, 15 octobre et 15 novembre.