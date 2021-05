La plupart des membres de ma famille sont positifs depuis 9 jours: Aly Goni | Actualités télévisées

Bombay: L’acteur et la star de Bigg Boss 14, Aly Goni, ont déclaré que la plupart des membres de sa famille avaient été testés positifs au COVID-19.

« Je peux comprendre ce que les gens ressentent comme positif jinke ghar wale (je comprends comment on se sent si les membres de votre famille ont été testés positifs). La plupart des membres de ma famille sont positifs ces neuf derniers jours. Ma mère, ma sœur, ses enfants combattants – la façon dont ils combattent ce virus, en particulier mes bébés munchkins … Allah reham prends soin de toi », a déclaré Aly.

Le 30 avril, Aly a été testé négatif pour COVID-19. Il a tweeté la nouvelle vendredi soir et a exhorté tout le monde à se faire tester s’ils présentaient des symptômes.

«Les tests sont négatifs et je me sens mieux maintenant, merci beaucoup tout le monde vous aime tous et s’il vous plaît prenez soin de koi bhi symptômes ho seedha test karado (faites-vous tester si vous avez des symptômes) prenez soin de vous et de votre famille» a écrit.