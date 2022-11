Seuls les principaux alliés ont un potentiel inexploité pour continuer à armer Kiev, note le rapport

Les stocks d’armes occidentaux sont devenus tendus après d’innombrables transferts d’armes vers l’Ukraine, ce qui rend de plus en plus difficile pour les militaires de l’OTAN de tenir les promesses des politiciens de continuer à soutenir Kiev avec tout ce dont elle a besoin aussi longtemps qu’il le faudra, a rapporté samedi le New York Times.

“Les petits pays ont épuisé leur potentiel” et selon un responsable de l’OTAN, au moins 20 des 30 membres de l’alliance sont “assez exploité” écrit le journal. Seulement “des alliés plus importants” dont la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, disposent de stocks suffisants pour continuer ou potentiellement augmenter leurs expéditions d’armes vers l’Ukraine.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine fin février, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont fourni à Kiev des milliards de dollars d’aide à la sécurité, à hauteur de près de 40 milliards de dollars, désormais comparables à l’ensemble du budget annuel de la défense de la France. Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes ne feront que prolonger le conflit et augmenter le risque d’un conflit direct entre la Russie et l’OTAN.

Alors que l’Ukraine continue de réclamer davantage d’armes, les stocks de l’UE s’épuisent, l’Allemagne “atteint sa limite” dès début septembre. Pendant ce temps, la Lituanie, qui n’a plus d’armes à donner, a exhorté les alliés à donner à l’Ukraine « tout ce que nous avons ».

Le président américain Joe Biden s’est engagé à maintenir le pipeline d’armes ouvert pour “aussi longtemps qu’il faudra,” mais même les stocks militaires américains ont fait des ravages après des expéditions répétées à Kiev. Dès le mois de mars, quelques semaines à peine après le début du conflit en Ukraine, le département américain de la Défense s’efforçait déjà de reconstituer les milliers de missiles tirés à l’épaule fournis à Kiev. En août, les stocks américains de munitions d’artillerie de 155 mm étaient « inconfortablement bas », selon le Wall Street Journal.

La dernière fiche d’information du Pentagone détaille plus de 19 milliards de dollars d’aide militaire directe approuvée depuis février, dont plus de 46 000 systèmes antiblindés, près de 200 obusiers, 38 systèmes de roquettes d’artillerie à longue portée (HIMARS) et une litanie d’autres armes lourdes. , véhicules et munitions – ainsi que plus de 920 000 obus d’artillerie de 155 mm.

Le groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies (CSIS) a précédemment souligné que l’armée américaine est « pas structuré pour combattre ou soutenir un conflit prolongé », alors que l’industrie de la défense est “dimensionné pour les taux de production en temps de paix”, et l’expansion des capacités prendrait des années.

L’OTAN est fortement investie en Ukraine, les membres de l’alliance fournissant également des capacités de formation et de renseignement. Malgré cela “un soutien sans précédent” le secrétaire général du bloc militaire, Jens Stoltenberg, a affirmé à plusieurs reprises que “L’OTAN n’est pas une partie au conflit.”

Moscou voit les choses différemment. Plusieurs hauts responsables, dont le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, ont accusé l’OTAN de mener une guerre contre la Russie “par procuration,” tandis que Poutine a décrit la Russie comme combattant “toute la machine militaire occidentale”.