La plupart des membres de l’élite du Kremlin du président Poutine s’opposent à la guerre en Ukraine, selon un rapport

Les hauts responsables savent que la guerre de Poutine avec l’Ukraine ne peut pas être gagnée, ont déclaré deux journalistes bien connectés au Guardian.

La Russie a subi une série de défaites désastreuses dans son invasion chaotique de l’Ukraine.

La peur empêchera les membres de l’élite de se déplacer pour renverser Poutine, a déclaré Yevgenia Albats, une journaliste russe.

L’élite du Kremlin de Poutine est de plus en plus opposée à la guerre en Ukraine, selon une série d’interviews de Le gardien.

Fin février 2022, le L’armée russe a déclaré qu’elle serait en mesure de prendre le contrôle de Kyiv en quelques jours. Mais 227 jours plus tard, les forces russes ont subi une série de défaites désastreuses en Ukraine.

Les forces ukrainiennes ont récemment repoussé l’armée russe de milliers de kilomètres carrés de territoire dans l’est Ukraine, incitant le Kremlin à lancer une mobilisation chaotique de réservistes et de civils.

En conséquence, les hauts responsables de Poutine pensent maintenant que la guerre est perdue.

Un journaliste d’État russe bien connecté a déclaré au Guardian qu’une “peur intense” s’était emparée d’une grande partie de l’élite politique, en disant : “Plus vous montez, plus vous vous sentez désespéré. Il est maintenant généralement admis que la guerre ne peut pas être gagné.”

Une autre journaliste, Yevgenia Albats, journaliste d’investigation russe et rédactrice en chef du New Times qui a récemment été expulsée de Russie, s’est également entretenue avec The Guardian et a déclaré que ses sources au sein de l’administration russe suggéraient qu’au moins 70 % des hauts responsables s’y opposaient. à la guerre.

Le Washington Post ont également signalé de sérieux scrupules parmi les aides et conseillers de Poutine. “Depuis le début de l’occupation, nous avons été témoins d’une inquiétude croissante de la part d’un certain nombre de membres du cercle restreint de Poutine”, a déclaré à The Post un responsable du renseignement occidental anonyme.

“Nos évaluations suggèrent qu’ils sont particulièrement exercés par les récentes pertes russes, une direction erronée et d’importantes lacunes militaires”, a-t-il déclaré.

“Tout ce système est construit autour d’un vozdhun chef”

Cependant, malgré cette opposition généralisée à Poutine et sa mission militaire défaillante, Albats a déclaré que Poutine verrait probablement des menaces formelles contre son pouvoir.

“Pour qu’il y ait un schisme”, une scission organisationnelle, “il faut que les gens arrêtent d’avoir peur”, a-t-elle dit.

Le cercle restreint d’élite de Poutine comprend principalement d’anciens responsables de la sécurité et du renseignement, dont il connaît beaucoup depuis ses jours à Saint-Pétersbourg et au KGB, le précurseur soviétique des agences de sécurité d’aujourd’hui a rapporté Tom Porter d’Insider.

Le politologue Dmitry Oreshkin a déclaré : « Tout ce système est construit autour d’un vozdh, un chef. Si vous vous débarrassez de Poutine, vous devez être en mesure de fournir des résultats rapides, mais tout le monde sait que ce n’est pas possible pour le moment.”

Mais sous le régime de Poutine, les factions et les luttes intestines se multiplient. Par exemple, Yevgeny Prigozhin – le fondateur de la Groupe Wagnerconsidérée comme l’armée privée de facto officieuse de Poutine – et la Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov avait déclaré la guerre à le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, fidèle à Poutine, après une série de défaites en Ukraine, selon le Guardian.

“Poutine est une personnalité très destructrice. Il jouera les différentes factions les unes contre les autres et verra quel sera le meilleur résultat. Poutine veut juste voir ce qui est le mieux pour lui et la guerre en Ukraine”, a déclaré un ancien responsable du ministère de la Défense au Gardien.