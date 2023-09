La plupart des matchs des ligues supérieures dépassent 100 minutes, selon les données

De nos jours, plus de la moitié de tous les matchs des ligues de football durent plus de 100 minutes. De nouvelles données montrent que 52,4 % des matchs de championnat durent plus de 100 minutes. Cette mesure varie considérablement d’une ligue à l’autre. Par exemple, le Moyen-Orient a le taux le plus élevé et la Finlande le plus faible.

L’Observatoire du football CIES a analysé la durée des matches disputés jusqu’à présent cette saison parmi les 70 meilleures ligues mondiales. Il a évalué ces ligues en conséquence.

La Coupe du monde 2022 promettait des prolongations de matches prolongées et plus précises. En conséquence, la durée moyenne des matchs dans le monde a dépassé pour la première fois les 100 minutes.

Les ligues de football diffèrent en atteignant 100 minutes par match

Les matchs dans les deux meilleures ligues saoudiennes sont les plus longs au monde. Ces deux compétitions durent en moyenne plus de 106 minutes. Tous les matchs de la deuxième division saoudienne ont dépassé la barre des 100 minutes cette saison.

En comparaison, seulement 6,7% des matches de deuxième division suisse dépassent la barre des 100 minutes. Cela met en évidence une approche distincte de la part des arbitres.

Seuls 10 % environ des matchs de la Veikkausliiga finlandaise ont dépassé la barre des 100 minutes cette saison. La ligue a également le nombre moyen de prolongations jouées par match le plus faible au monde, soit seulement 6 minutes.

Décomposition des cinq meilleures ligues européennes

Comparés aux cinq autres grands championnats européens, les matchs de la Liga espagnole durent souvent un peu plus de 103 minutes. Chaque match comptait en moyenne 13 minutes et 3 secondes perdues à cause de blessures.

Pour référence, 84 % des matchs de Liga dépassent le cap du siècle. Seulement 70 % des matches de la Premier League anglaise et de la Serie A italienne le font.

En tant que groupe, les cinq meilleures ligues jouent toutes des matchs d’une durée moyenne supérieure à 100 minutes. La Bundesliga allemande a le temps de jeu moyen le plus court, soit 100 minutes et 21 secondes, soit seulement sept secondes de plus que la Ligue 1 française.

PHOTO : IMAGO / Foto2press