La plupart des livres de chef sont des ordures parce qu’ils ne peuvent pas échapper à leur ego, fustige Jamie Oliver contre ses rivaux

JAMIE OLIVER a fait monter la pression sur ses collègues chefs avec une attaque torride.

Le chef nu a prévu que d’autres cuisiniers de renom se soucient davantage de leur ego que les gens normaux étant capables de suivre leurs recettes.

Le chef de la télévision Jamie Oliver propose à ses collègues chefs de se soucier davantage de leur ego que les gens normaux étant capables de suivre leurs recettes

Il a dit: « Ils ne peuvent pas sortir du restaurant, hors de contrôle et d'ego »

Et il dit que le travail des chefs célèbres est d’être comme un « sat-nav » pour les cuisiniers à domicile.

Il a hurlé : « En tant qu’homme et chef, vous devez vous battre avec votre ego et regarder combien de livres de chefs sont des ordures. C’est parce qu’ils ne peuvent pas sortir du restaurant, hors de contrôle et d’ego.

«Pour moi, vous devez battre cette personne et la jeter sur le côté.

« Mon public est très mainstream. Mon travail est d’être clair. Vous faites votre travail et le divisez en chapitres logiques et utiles.

‘Je suis comme un GPS’

Jamie a écrit 30 livres de cuisine au cours de sa carrière depuis son entrée en scène en 1999. Il passera à la télé pendant la période des fêtes avec Keep Cooking At Christmas.

On pourrait donc dire qu’il connaît ses oignons. Jamie a poursuivi : « J’ai eu la chance d’avoir des expériences avec des auteurs où j’ai vu des lettres de plainte arriver, disant qu’ils avaient dépensé 50 dollars et que cela n’avait pas fonctionné. Et vous regardez la recette et c’était mal écrit.





« Mon travail dans une recette est d’être comme un système de navigation par satellite, pour vous amener de A à Z dans la ligne la plus linéaire possible. Il y a deux choses qui sont importantes. Un, tu le finis et, deux, que c’est délicieux.

« Si je ne peux pas faire l’un ou l’autre de ceux-ci, vous ne pourrez peut-être plus jamais cuisiner. » C’est ce que j’appelle un rôti.

DANI JOUE COOL

ELLE a frappé le grand coup en portant des maillots de bain maigres dans la villa Love Island.

Mais Dani Dyer avait besoin de quelques couches supplémentaires pour son dernier travail à la télé.

Dani Dyer de Love Island vient de terminer le tournage de l'extravagance festive de Channel 4, The Greatest Snowman

La nouvelle maman vient de terminer le tournage de l’extravagance festive de Channel 4, The Greatest Snowman.

Animée par Sue Perkins, l’émission voit une troupe de célébrités s’affronter pour construire les meilleures sculptures de glace et, vous l’aurez deviné, des bonhommes de neige.

J’ai dit la semaine dernière que la décoratrice d’intérieur Laurence Llewelyn-Bowen, Bake Off: The Professionals’ Liam Charles et la présentatrice Cherry Healy rejoindraient le comédien Johnny Vegas dans l’émission.

Le spectacle voit des célébrités se battre pour construire les meilleures sculptures de glace

La nouvelle émission est animée par Sue Perkins

Docteur Douglas OLLY ALEXANDER a soutenu sa co-star de It’s A Sin, Omari Douglas, pour être le prochain Doctor Who. Il a déclaré : « Je soutiens définitivement Omari Douglas. Je pense que le Docteur est de toute façon assez étrange – c’est mon point de vue sur le personnage – donc il serait vraiment logique qu’un acteur queer prenne le rôle.

PAS DE CULPABILITÉ POUR MAMAN HELEN

ELLE EST enceinte de huit mois de son troisième enfant, mais Helen Skelton n’a pas arrêté de travailler.

La présentatrice n’a pas pu résister à l’idée de faire partie de Winter On The Farm sur Channel 5 – mais elle dit qu’elle en a assez d’être interrogée sur sa « culpabilité de maman ».

Helen Skelton n'a pas arrêté de travailler malgré sa grossesse de huit mois avec son troisième enfant

Déjà maman d’Ernie, six ans et de Louis, quatre ans, elle a déclaré : « C’est toujours une question de travail. Nous nous donnons tellement de mal. Je ne sais pas quand nous avons pris l’habitude de nous reprocher de travailler et de passer du temps loin des enfants.

« C’est bon pour votre santé mentale d’être parfois loin des enfants. Vous ne devriez pas vous sentir coupable à ce sujet.

« Parfois, je travaille loin et d’autres fois, je suis constamment à la maison et je pense que ces deux choses viennent avec un seau plein de culpabilité. »

Regardez le premier épisode ce soir à 20h sur C5.

MATIN MARVIN EN MOUVEMENT

MARVIN HUMES et sa femme Rochelle sont devenus des chouchous des fans de This Morning.

Mais le couple ne couvrira plus les vacances ensemble, car Marvin a révélé qu’il avait remis son préavis.

Marvin Humes ne travaillera plus avec sa femme Rochelle ce matin car il a révélé qu'il avait remis son avis

La star de JLS a déclaré: « Rochelle se débrouille si bien ce matin. Je sens maintenant que c’est sa maison maintenant. J’ai décidé il y a quelque temps que je n’allais plus participer à This Morning. Nous aimons travailler ensemble, alors qui sait.

La sortie intervient alors que Rochelle suit Holly Willoughby, animatrice de This Morning, en quittant la grande agence de showbiz YMU pour créer sa propre entreprise. Et avec Eamonn Holmes ayant récemment quitté This Morning, l’ex-chanteur de Saturdays a été désigné comme l’avenir de l’émission de jour.

Marvin a poursuivi: « Eamonn est l’un des meilleurs présentateurs du pays et il continuera à avoir une carrière incroyable. Il est devenu un bon ami en travaillant avec Rochelle.

C4 NE SE TROUVE PAS DE JON

SORTANT Le présentateur de nouvelles de Channel 4, Jon Snow, a déclaré qu’il n’y avait aucune chance qu’il rejoigne le réseau rival GB News car il est toujours sous contrat.

Il a déclaré à Radio Times: « Je suis toujours dans les livres de Channel 4. Si j’étais tenté de rejoindre GB News, ce serait malheureusement légalement impossible. »

Jon’s quittera son poste de présentateur de la couverture médiatique de la station à la fin de l’année, après l’avoir dirigé depuis 1989. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il partait, il a répondu : « J’ai 74 ans et je commence à le montrer. Vous ne voulez pas avoir l’air escarpé à l’antenne.

« Alors, il est temps que je sois assassiné. » Si c’est censé être une blague, je ne suis pas sûr que quelqu’un rigole.

LOVE ISLE – UNE CHARGE DE TRIPES ?

IL EST CONNU pour donner aux singletons leur type sur papier, mais maintenant Love Island pourrait aussi leur donner leurs tripes sur papier.

Selon un nouveau dossier déposé auprès de l’Office de la propriété intellectuelle, les patrons d’ITV ont déposé une demande de marque déposée du nom de l’émission pour une gamme d’articles. Et l’un d’eux est « viande et produits à base de viande » – ainsi que de l’alcool, des boissons aux fruits et même des œufs.

Une source a déclaré: « Quand les gens se réfèrent à Love Island comme étant la vache à lait d’ITV, je ne pense pas que ce soit ce qu’ils voulaient dire.

« Quand quelque chose devient aussi grand que Love Island, ils essaieront toujours de le protéger au cas où quelqu’un d’autre essaierait de gagner de l’argent rapidement avec quelque chose qu’il ne devrait pas. »

Joe, l’homme du voyage JOE LYCETT reprend enfin les rênes de Travel Man sur C4, deux ans après avoir été annoncé comme remplaçant de Richard Ayoade. Joe a déclaré: «Certains morceaux et bobs ont gêné. Et bien enfin, c’est parti ! Joe a également annoncé qu’il y aurait une guest star spéciale pour le spécial de Noël.